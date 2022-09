House of the Dragon (La Casa del Dragón), la precuela de la exitosa serie Game of Thrones (Juego de Tronos) que ahonda en los orígenes de la familia Targaryen y en los conflictos provocados por la sucesión al Trono de Hierro, estrenará su cuarto episodio por HBO Max. ¿Qué día y a qué hora podrá verse?

“King of the Narrow Sea”, el capítulo 4 de House of the Dragon, podrá verse este domingo 11 de septiembre a las 22 por HBO Max. El episodio comenzará con un breve salto en el tiempo, ya que en el adelanto del episodio se pudo ver como el hijo del rey, Aemon, ahora tiene tres años y su tío ha regresado victorioso de Stepstones con una especie de corona en la cabeza.

House of the Dragon tendrá una segunda temporada

El éxito de House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones, tendrá una segunda temporada. Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva del área de programación de la empresa, señaló que se encuentra "más que orgullosa de lo que el equipo de House of the Dragon logró hacer en la primera temporada".

"Nuestro fenomenal elenco y equipo técnico se enfrentó a un desafío enorme y superó todas las expectativas, entregando una serie que ya se estableció a sí misma como una infaltable para ver. No podríamos estar más entusiasmados de continuar dándole vida a esta saga épica sobre la casa Targaryen con una segunda temporada", añadió Orsi sobre la novedad.