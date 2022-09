Con Vaca Muerta como carta de presentación, Sergio Massa llevó a Houston su plan para impulsar inversiones en petroleo y gas. Cerrando la primera semana de su intensa gira debut como ministro de Economía en Estados Unidos, Massa desayunó con funcionarios de energía y almorzó con empresarios e inversores del sector energético estadounidense. Luego, mantuvo reuniones bilaterales con potenciales empresas inversoras.

La visita de Sergio Massa a los Estados Unidos gira en torno al sector energético. Por eso, tras cuatro días de reuniones mayormente políticas en Washington, realizó este viernes su paso obligado por la ciudad de Houston, en Texas, el epicentro de los negocios y la energía.

Comenzó el día repasando la relación bilateral junto a José Fernández, subsecretario de Economía y Energía del Departamento de Estado. "Abrimos un camino de trabajo para aumentar sus inversiones en energía y minería argentina y que nuestras producciones, tengan más acceso a sus mercados", aseguró en su red social ilustrando el texto con una foto en la que también aparece la actual secretaria de Energía, Flavia Royón.

Horas más tarde y con un público distinto- lo escuchaban ejecutivos de Chevron, Exxon, Shell, Total, Axion, Tenaris y Equinor-, Massa presentó una estrategia para atraer inversiones a Vaca Muerta, el segundo reservorio de gas y el cuarto de petróleo no convencional del mundo. De la presentación participaron por la comitiva argentina su asesor internacional, Gustavo Martínez Pandiani, la secretaría de Energía, Flavia Royón, y desde Buenos Aires se sumaron el presidente de YPF, Pablo González, y de Enarsa, Agustín Gerez.

La estrategia que diseñó el ministro para atraer inversiones cuenta con tres puntos: por un lado, la presentación del Plan GasAr 5 para incentivar a la producción y posterior exportación que responda a la demanda de energía mundial en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania. El objetivo es lograr dar vuelta la balanza de pagos y comercios para transformar a un país dependiente e importador a exportador de energía.

El segundo punto pone el ojo en el Congreso. Massa presentó los alcances del reciente decreto 277, que tiene que ver con incentivos y beneficios para las firmas que logren una producción incremental. Sin embargo, reconoce que es insuficiente al escuchar las demandas de las empresas. Una de las principales es el acceso a las divisas, y no se descarta que el ministro otorgue incentivos adicionales a los que ya se encuentran en el 277, a quienes cumplan con determinados parámetros en la futura producción y exportación. "Habrá novedades en este sentido", adelantaron a Télam desde el equipo económico.

Finalmente, volverá "a poner en vigencia un decreto de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner alrededor de lo que fue el nacimiento de Vaca Muerta con Chevron, que el Gobierno de Macri incumplió y genera algún nivel de desconfianza en la Argentina por parte de Chevron", dijo a los periodistas presentes en la gira. Se refiere al Régimen de Promoción de Hidrocarburos de 2013 que les otorgaba una serie de beneficios a las empresas inversoras, como el giro de utilidades al exterior, que podía aplicar a los 5 años de realizada la inversión. Sin embargo, una vez cumplido el plazo durante el gobierno de Mauricio Macri, no les otorgaron los beneficios. Algunas de las empresas afectadas fueron Chevron y Petronas.

Royon dijo a Télam que "Vaca Muerta ha alcanzado un estado de maduración importante y ya es un recurso de clase mundial", lo cual quedó en evidencia en los cometarios oficiales y en los encuentros privados que Massa mantuvo con los distintos funcionarios del Departamento de Estado y de la Casa Blanca, y con los empresarios que participaron en el encuentro organizado en la US Chamber of Commerce (Cámara de Comercio de EEUU).



Luego Sergio Massa participó de una reunión de trabajo con los representantes de ExxonMobil, Bryan Pickett, Gerente General de No Convencionales para Argentina; y Daniel De Nigris, Gerente General Exploration Argentina. Analizaron los avances e inversiones de la empresa en Vaca Muerta para el desarrollo nacional.



Finalmente, mantuvo bilaterales con David C. Lawler, Director Ejecutivo de BPX Energy | BP; Kim Krieger, Jefe de Operaciones; Juan Martín Bulgheroni VP Estrategia y Upstream (PAE); y Daniel Felici, VP corporativo (PAE).

El desembarco de Massa en Houston carga con una mochila de buenas noticias en términos de inversiones. Ayer por la noche se conoció que la empresa Lamb Weston Holding, primera productora de papas congeladas en los Estados Unidos y segunda a nivel mundial, tiene prevista una inversión de 250 millones de dólares en nuestro país, para instalar una planta de producción en la ciudad de Mar del Plata.

La inversión generará más de 200 puestos de trabajo directos y 3.000 indirectos. El 90 por ciento de la producción de la planta en Mar del Plata estará destinada al mercado internacional, proyectando para 2029 la salida anual de más de 4.500 contenedores desde el puerto de la Ciudad.