El gremio municipal de toda la provincia mantuvo una reunión paritaria ayer con la mesa de intendentes y presidentes comunales, en vistas a pulsear una mejora salarial para lo que resta del año. Pero se fueron a cuarto intermedio hasta dentro de 10 días. Y tras ello, el sindicato rosarino del sector no vaciló: anunció un paro de 48 horas para el miércoles 14 y jueves 15, como para marcar la cancha y apurar definiciones.

"Esto es producto del resultado de la negociación: encontramos que no hay respuestas y por eso vamos al paro la semana próxima en Rosario", afirmó Antonio Ratner, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de la ciudad.

"Falta claridad, decisión y que se tome con responsabilidad el aumento salarial de los trabajadores como indica la paritaria nacional. Hoy estamos por debajo de la inflación y en el mes de julio que se dio a conocer es del 1,8% y ahora tenemos que saber lo que sucederá en agosto y en septiembre. En total estamos un 10% por abajo de la política salarial", planteó.



Este gremio hace valer por estos días el compromiso pactado en marzo de activar la cláusula de revisión si la inflación superaba el 48% de aumento escalonado que habían acordado. Eso ya ocurrió y por eso la urgencia que imprimen a la negociación. "Tuvimos varias reuniones y no obtuvimos respuesta concreta del Ejecutivo local. El miércoles nos invitan a hablar de autonomía y el jueves nos dicen que tienen que esperar a ver qué hace la Provincia. Me parece que no hay una dirección en el Gobierno", concluyó Ratner para justificar la medida de fuerza.

Si el 19 no hay una oferta satisfactoria de los intendentes, el sindicato rosarino repetirá el paro de 48 horas a la semana siguiente.

La Federación del sector, Festram, no se pronunció al respecto.