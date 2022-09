DOMINGO 11

MÚSICA

Ruido Se celebra una nueva edición del programa de música experimental fundado en Buenos Aires en 2017. Tiene el objetivo de incentivar el desarrollo de las expresiones artísticas más arriesgadas de Argentina, en diálogo con reconocidas visitas internacionales. La programación incluirá obras audiovisuales a Aro y Qoa, un concierto del cuarteto experimental Reynols y una serie de estrenos: la primera ópera de Yoto, una obra site-specific de Sol Rezza y composiciones acústicas en manos de El Estrecho y Gabriela Areal. Habrá performances del luthier electrónico J.Crowe, la cantante Marax, el ruidista Pablo Reche y el guitarrista Jorge Espinal.

En el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

TEATRO



Influencers Leo y Daniel no son ajenos a las nuevas demandas del mercado, saben que sus principales armas de batalla son las apps de sus dispositivos electrónicos, que deben mantener actualizadas. Además deben seguir especializándose en música y pantomima, sus respectivas disciplinas, si quieren lograr un espectáculo de calidad. Pero alguien se ha infiltrado en el proceso de la obra, decidido a hackear la reputación de los protagonistas. Ambos deberán resistir ante el poder que ejerce ese misterioso ser. Con Daniel Hendler y Leo Masliah.

A las 21, en la Sala 420, Calle 42 N° 571 entre 6 y 7, La Plata. Entrada: $2500.

Limítrofe Esta obra narra la historia de Gabriela Blas, una joven mujer aymará que se dedicaba a pastorear llamas en el altiplano chileno. En 2007, Gabriela sale a trabajar con su hijo Domingo. Cuando regresa, él ha desaparecido. Gabriela camina para pedir ayuda, hasta que cae en un retén de carabineros donde se la trata como una sospechosa. Arbitrariamente, le dan tres años de prisión preventiva. Y empiezan a recaer sobre ella todos los prejuicios por su origen étnico y su cultura, por su condición de madre soltera, pobre. Limítrofe, la pastora del sol es una obra de Florencia Bendersky. Actúan: Moni Acevedo, Elizabeth Cancino, Sergio Grimblat y María Pastur.

A las 16, en Teatro El Popular, Chile 2080. Entrada: $1200.

CINE

La risa amarga Se llevará adelante el ciclo sobre el realizador español Luis García Berlanga. Empleado de pompas fúnebres, José Luis desea casarse con Carmen, la hija del verdugo Amadeo. Cuando éste alcance el período de jubilación, José Luis no tendrá otro remedio que suceder a su suegro en la profesión de verdugo. Realizada milagrosamente en pleno franquismo, El verdugo es una de las obras maestras indiscutidas en la filmografía de Berlanga.

A las 18, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $450.

La rueda de la fortuna y la fantasía Contada en tres movimientos, la nueva película de Ryusuke Hamaguchi (Drive my car) es una colección de historias protagonizadas por personajes femeninos que trazan las trayectorias entre sus elecciones y arrepentimientos. Un triángulo amoroso inesperado, una trampa de seducción fallida y un encuentro que resulta de un malentendido. El film recibió premios en los festivales de San Sebastián, Berlín y Chicago. Con Kotone Furukawa, Ayumu Nakajima, Hyunri y Katsuki Mori.

A las 19.15, en el Cine Cosmos UBA, Av. Corrientes 2046. Entrada: $200.

LUNES 12

ARTE

Cuadros en una pared El cuadro en el cuadro tiene una larga tradición en la historia del arte. La quinta exposición de Daniel García en Galería Mar Dulce juega con este concepto y con la idea de colección y de museo, para presentar 25 pequeñas pinturas de 17 x 25 cm en acrílico sobre papel, que juntas crean una suerte de wunderkammer en miniatura. Entre las pinturas representadas hay homenajes a algunos artistas que admira como Francis Bacon, James Whistler, Marlene Dumas, Max Beckmann y Guillermo Kuitca, entre otros. Cuadros vistos al pasar en alguna película, máscaras y algunas invenciones, que quizás son citas inadvertidas.

Hasta el 22 de octubre, en Galería Mar Dulce, Uriarte 1490. Gratis.

Framing Elena Dahn ha hecho obras biomórficas y abstractas, escrituras con yeso, siluetas dibujadas, pinturas con látex y acciones que ponen el acento en el proceso de hacerlas más que en la autoridad de una forma final. Si insiste tanto en un material como el látex es porque, como la piel, es un límite material, pero también poroso, entre un cuerpo y su entorno. Estas obras aluden a la experiencia de habitar un cuerpo femenino, la forma en que crea, se transforma, cicatriza y erotiza, incluso si no es la razón por la cual se hacen, defienden un lugar propio.

En Revolver Galería, José León Pagano 2750. Gratis.

MÚSICA

Lo mejor de lo peor Bernard Fowler, corista de los Rolling Stones, vuelve a Buenos Aires. Luego de su visita en abril pasado, regresa para presentarse junto a Fabián "Zorrito" Quintiero en bajo, “Pilo” Gomez y Gonzalo Lattes en guitarras, Nico Raffeta en teclados y Carlos Melena en batería. Interpretarán versiones de temas de los Stones y canciones de sus álbumes en solitario.

A las 21, en el Teatro Vorterix, Lacroze 3455. Entrada: $4000.

CINE

Todos tenemos un plan Comunidad Cinéfila propone la proyección de la película de Ana Piterbarg (Erdosain). Cuenta la historia de Agustín, un hombre desesperado por abandonar lo que para él se ha ido convirtiendo en una existencia frustrante. Luego de la muerte de su hermano gemelo, Agustín se propone comenzar una nueva vida tomando su identidad y regresando a Tigre. Sin embargo, poco después de su regreso Agustín se encuentra envuelto en el peligroso mundo criminal del que su hermano formaba parte. Con Viggo Mortensen, Soledad Villamil, Daniel Fanego y Sofía Gala Castiglione. Estará presente la directora y parte del elenco.

A las 19, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Gratis.

Largo viaje El 5 de octubre de 2010, Juan Alberto Núñez fue asesinado en Monte Chingolo. Minutos más tarde, Alejandro Bordón fue detenido y se transformaba en el único sospechoso, acusado de un crimen pasional. El comienzo de un calvario que terminaría casi dos años más tarde, cuando la defensa logró demostrar que no sólo no existía ni una prueba concreta en su contra, sino que las que sí se presentaron habían sido distorsionadas. De Marcelo Goyeneche (Las enfermeras de Evita). Con Diego Cremonesi, Jorge Prado, Tatiana Sandoval y Manuel Vicente.

Disponible a través de Cine.ar. Entrada: $90.

MARTES 13

CINE

Un poco más debajo del cielo Ya puede verse el documental de Divididos que muestra cómo se gestó uno de los proyectos más audaces de la banda: el concierto presentación de Amapola del ‘66 en el año 2010 en Tilcara, Jujuy, Argentina. Es un testimonio en primera persona de aquella aventura que trascendió lo meramente musical. Un emocionante registro sobre la construcción y concreción de un sueño: la elección del lugar, los ensayos previos, el armado del escenario y la llegada de los fans para vivir una experiencia inolvidable. “Esta es la parte emocional de la Aplanadora, lo que acompaña y combina con el volumen”, cuenta Ricardo Mollo sobre el registro.

Disponible a través de Flow.

ARTE

Entes y serpientes Se presenta una nueva muestra de Pablo Accinelli, artista argentino interesado en el desarrollo continuo de mecanismos analíticos, que devienen en investigaciones mentales, espaciales o sensoriales. Con el lenguaje y las herramientas de la geometría, Accinelli explora la dicotomía entre orden y caos, lo externo y lo interno, observación y construcción.

En Galería Isla Flotante, Viamonte 776. Gratis.

Felicidad clandestina Se presenta una muestra con obra de Natalia Correa, Fava Da Silva, Mariano Goto, Andrea Petry. La muestra contará con la participación del artista Alberto Sassani con la instalación Ese modo de lidiar con la voracidad al que llamamos tiempo. Adelanta Lola Silberman: “Decidimos abandonarnos a los placeres que teníamos ocultos, obras de artistas nuevos que se encontraban embalados esperando ser presentados en sociedad”.

Hasta el 30 de septiembre, en Camarones Arte Contemporáneo. Gratis.

Larga risa ¿Cómo subsistir a la maquinaria aplastante en la que estamos inmersos? La obra de Martín Urruty instala, a través de distintas series vinculadas a las existencias contemporáneas, maneras de decir y hacer en el contexto del siglo XXI. Pero lejos de ensayar una respuesta unívoca, el artista construye a través del gesto pictórico una suerte de catarata de preguntas que desanudan múltiples sentidos. Curadora: Laura Lina.

En el Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543. Gratis.

FOTOGRAFÍA

Espacio ilusorios Esteban Pastorino fotografía el espacio público desenfocando ciertas áreas para simular la poca profundidad del campo. En la primera, busca una visión cenital a partir de la utilización de un barrilete con el que eleva la cámara a gran altura. En la otra utiliza una cámara de formato grande que se mueve de abajo hacia arriba lentamente, de forma que la parte de abajo de la imagen se expone antes que la parte superior. Ese “barrido”, sumado al movimiento de los sujetos produce distorsiones particulares. Texto de sala: Julio Fuks.

Hasta el 20 de septiembre, en la Galería de Arte Alejandro Bustillo, Av. Rivadavia 325. Gratis.

ETCÉTERA

El Juicio a las Juntas Capital Intelectual presenta el libro Cuando el poder perdió el juicio, de Luis Moreno Ocampo, el fiscal en el Juicio a las Juntas. Participan Ricardo Gil Lavedra, Carlos Arslanian, Camila Perochena y José Natanson. Modera Nieves Zuberbülher. Se presentará una entrevista audiovisual a Santiago Mitre y escenas inéditas de su película Argentina 1985.

A las 19, en la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Gratis.

Javier Daulte El guionista, dramaturgo y director de teatro dará una charla abierta en la que conversará con el público acerca de sus maestros e influencias, y cómo ellos le dieron curso a su carrera.

A las 19, en el Hall Alfredo Alcón del Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Gratis.



MIÉRCOLES 14

CINE

Imágenes paganas En septiembre, Cine.ar presenta una selección de largometrajes argentinos enmarcados en el lema Deliciosos márgenes, que guía la programación de Cine en el Kirchner durante todo el mes. Así podrá verse el documental dirigido por Sergio “Cucho” Costantino (El club de los 50, Un sueño en París). Imágenes paganas cuenta la vida de Federico Moura, quien llegó con una valija llena de música nueva a la escena del rock argentino. Su imagen, sus canciones y sus vestimentas fueron de absoluto rechazo para la prensa especializada. El público también lo negó, pero supo llevar a cabo su objetivo e hizo bailar a toda una generación.

A las 19, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

Bubble bath Un neurótico decorador de interiores, Zsolt, se acobarda el día de su boda. Se refugia en el apartamento de Anni, una conocida de Klári, su futura esposa. Mientras tanto, Klári disfruta demasiado de la fiesta de la boda como para preocuparse por su novio ausente. Los personajes del film animado de György Kovásznai, que sufren la angustia de la existencia, se contorsionan en formas fantásticas y cantan jazz. Una farsa de triángulo amoroso con un corazón político, este éxito de culto restaurado satiriza el estancamiento de la década de 1970 en Hungría.

Disponible a través de MUBI.

MÚSICA

Gema El baterista, compositor, arreglador y productor musical Colo Belmonte presenta su primer álbum. Sus nueve canciones hacen un recorrido estético influenciado por los grandes artistas del rock argentino. Heredero de una alquimia rítmica, melódica y lírica que toma elementos de la música urbana, pinta un paisaje subjetivo, frágil y atemporal del mundo cotidiano. Con una amplia trayectoria en la música popular, Belmonte compartió proyectos con artistas como Pedro Aznar, La Portuaria, Teresa Parodi, Manolo Juárez, Popi Spatocco, Aura, Nahuel Pennisi y Abel Pintos, entre muchos otros.

A las 20, en Circe Fábrica de Arte, Gral. Manuel A. Rodríguez 1559. Entrada: $1200.

Antü El músico porteño presenta su nuevo trabajo como solista, Sobresalto. Un concierto full banda con invitados especiales donde además de presentar su nuevo disco repasará lo mejor de Maniac Mantu, su inclasificable proyecto de pop experimental. Lo acompañan la guitarrista Agostina Tagliapietra, el bajista Tomás Gaudio, en batería Luis Herrera, Diego Korenwaser en teclados y Raquel Luco en sampler y coros.

A las 20, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: $1200.

TEATRO

Turba En una sala oscura se escucha un sonido que corta el aire. La luz aparece lentamente y se presenta a Turba. Con sus manos y sus brazos hace girar dos sogas a toda velocidad, cada una con una bola en la punta. La voz crece y mete miedo. Este potente unipersonal aborda el turbio mundo de la trata de mujeres y decide darle una voz implacable a uno de los sujetos más silenciados. La obra fue ganadora del Primer Premio Germán Rozenmacher a la Nueva Dramaturgia 2018. Dirigida por Alejandra Flechner y protagonizada por Iride Mockert.

A las 20, en Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037. Entrada: $1200.

JUEVES 15

TEATRO

Yo, Encarnación Ezcurra La mujer de Rosas, artífice en la sombras de la Revolución de los Restauradores, es una figura maltratada por la historia oficial, pero de una riqueza evidenciada en las intensas cartas que enviaba a su hombre en el desierto. Tan apasionada por su esposo como por la causa política que los unía, el público se encuentra con ella en los últimos momentos de su vida, recluida, obsesionada por el pasado: el amor que la unió a Rosas y el poder que la ha abandonado. Una política de agallas en un momento en que a las mujeres, el orden de lo político les estaba negado. De Andrés Bazzalo, con Lorena Vega.

A las 19.30, en la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

La pathétique En esta obra se cuestiona todo lo que hasta este momento se ha aceptado como verdadero. ¿Qué herramienta más adecuada que el teatro para instalar una verdad emotiva, si parte de su objetivo, “entretener”, ha sido una de las tareas fundamentales del mundo del espectáculo? Con esta nueva creación, Escena Musical Contemporánea se propone reflexionar acerca de los mecanismos de manipulación de la realidad con las herramientas propias de las mass-media. Con Alejandra Radano y Diego Vila. Autores: Alejandra Radano y Fabián Luca.

A las 20, en el Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551. Entrada: $1000.

ARTE

Fruor Inaugura la primera muestra individual de Facundo Belén, con curaduría de Julieta Tarraubella. En palabras de la curadora: “es una exhibición que articula y pone en escena los postulados satíricos de Facundo Belén sobre el devenir de la vida en la Tierra, a partir de las problemáticas socioambientales que atravesamos. Las obras que constituyen esta exposición evidencian la distópica existencia de una tribu Los nuevos frutos de nuestra naturaleza muerta cobran conciencia humana, se realizan mediante la ingesta de productos de limpieza, invocan el renacer de los árboles y sobreviven del consumo de las ruinas de nuestra era”.

Hasta el 13 de octubre, en Fundación El Mirador, Brasil 301. Gratis.

CINE

Perros del viento Ariel (Luis Machín) vuelve de España a Rosario, su ciudad natal, a investigar el extraño caso del suicidio de perros en un parque lindero al río. Al regresar se reencuentra con su pasado, donde habitan Laura, la mujer a la que amó y José María, su mejor amigo, esposo de Laura. Serán días llenos de contradicciones que pondrán a todos al borde de la irracionalidad. La película de Hugo Grosso (Las claves de la memoria) toma como disparador el mito de los perros suicidas, utilizándolo metafóricamente para ahondar en las decisiones que signan el comportamiento humano.

En el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $90.

MÚSICA

Tridimensional La propuesta de Paul Higgs combina experiencia, novedad y compromiso. Su nuevo disco fue producido por Martín Buscaglia y editado por los sellos Queruza (Argentina) y Little Butterfly Records (Uruguay). El músico reunirá a su banda para dar un espectáculo sin precedentes. Lo acompañan: Melanie Williams, Choki Giaquinta, Charlie, Leandro Aquistapacie y Martín Lucina.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: desde $1500.

VIERNES 16

TEATRO

Freeshop Año 2006. Conflicto de las papeleras. Un famoso barco cruza el Río de la Plata en plena tormenta. ¿Cuál es la catástrofe? ¿El conflicto de las papeleras? ¿El miedo a perder el trabajo? ¿La puesta de límites o la no existencia de ninguno? Un diálogo entre orillas, una comedia escrita en Uruguay y puesta en escena en Buenos Aires. Esta obra de Victoria Vera forma parte del evento Temporada fluorescente, con Piel de Lava como curadoras. Con dirección de Tomás Masariche e interpretaciones de Mechi Mendizabal, Maga Clavijo, Tomás Masariche, Casandra Velázquez y Bianca Vilouta Rando.

A las 21, en el Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551. Entrada: $1000.

Las cautivas Ambientada en el siglo XIX, en Las cautivas un malón irrumpe en una boda y secuestra a la novia, una francesa llamada Celine. Ya entre la tribu, ella será salvada por la india Rosalila. Las dos mujeres se fugarán a través de la monótona geografía de la Pampa. Si el origen del teatro, la tragedia griega, se propuso fundar mitos, Las cautivas se ofrece como una refundación, pura ficción o una metafísica. Dirigida por Mariano Tenconi Blanco e interpretada por Lorena Vega y Laura Paredes. Estrenado en 2021 en el Teatro de la Ribera, donde se repuso con éxito, el espectáculo se presenta ahora por dos únicas semanas.

A las 20.30, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $1250.

Y que todo arda Las estructuras de la conservadora Familia Green se verán alteradas a partir del inicio de la historia de amor entre les jóvenes enamorades. El ingreso de Mei a esta familia producirá una embriaguez emocional donde sus integrantes colapsarán. El excentricismo que les envuelve entrará en crisis a partir de que Jean Paul, revisa ciertas prácticas e incorpora al clan, lo desconocido, lo disidente. Con dirección de Juan Francisco López Bubica. Actúan: Con Javier Cerimedo, Anahí del Valle, Lulo Milán, Raúl Paez, Mati Puig y Guille Teroel.

A las 22, en el Teatro Cervantes, Av. Córdoba 1155. Entrada: $1200.

MÚSICA

Bestia Bebé Junto a Las Bermudas y Recreo Uruguayo llegan a los escenarios platenses con un show amiguero. La banda de Boedo armó una mezcla entre las melodías de Oasis, Guided By Voices, y Jesus and Mary Chain, sumando guitarras como Nick Drake o The Velvet Underground, eléctricas amigas de los Arctic Monkeys o rasguidos a lo Beta Band. A todo esto se le suma la influencia del punkrock y el metal, el indie platense, los amigos, el amor en todas sus variantes, el fútbol, los perros, los autos y las vivencias personales.

A las 20, en el Teatro Ópera La Plata, Calle 58, 770. Entrada: $1000.

ETCÉTERA

Leyendo a Libertad Desde una lengua poética, política y feminista, Libertad Demitrópulos consiguió emancipar las cadenas de la historia oficial. Este curso de Dolores Reyes propone la lectura de dos novelas: Río de las congojas y Un piano en Bahía Desolación, historias con protagonistas femeninas que narran sus biografías, revelando la explotación económica y sexual a la que han sido sometidas, y cuestionan los pactos patriarcales sobre los que se han fundado los estados de nuestra región.

A las 18, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

SÁBADO 17

MÚSICA

Mestiza Este festival está pensado para ser itinerante siguiendo una lógica de difusión y de arraigo. El encuentro será entre Desierto y Agua, Rumbo Tumba, Franco Ramirez, Jo Marcel y Rulo Godar & Nación Wiphala en música; Vane Quintana estará pintando un mural y Euge Qbos, Loi y Estrellita del Monte y Sol Pérez haciendo intervenciones a lo largo del festival. Mestiza propone hacer foco en el proceso de mestizaje cultural ocurrido en la Provincia de Buenos Aires, porque considera que la fuerza que ejerce la Capital Federal en cuanto a identidad arrastra e impide la generación de una identidad cultural provincial.

A las 20.30, en La Cultural Dumer, Calle 10 N°760, Mercedes. Entrada: desde $1000.

TEATRO

Los pájaros La pieza se construye a partir de los pensamientos de Aldo, que se ligan con el recorrido de la ruta que fue atravesando en su moto y con el trayecto migratorio de los pájaros. Estas tres capas van confluyendo, y nos revelan su mundo interior, su propia experiencia, para terminar fundido en la nada, en el absoluto, en el salar. Dirige Juan Ignacio Gonzalez y actúa Marcelo Subiotto.

A las 20.30, en Timbre 4, México 3554. Entrada: $1500.

Manuelita La obra es el relato de un adolescente que lucha con sus propios pensamientos e ideas, desarmando esquemas ajenos y escupiendo intenciones intrusas. Es un relato humano sobre la amistad, el amor y la "hombría". En él, el espectador será arrastrado a sus sueños, a la humedad de los vestuarios, a la cancha de fútbol y a los recuerdos dolorosos de la infancia al igual que a la fiesta de la juventud y su ternura. Manuelita escuchó que donde está el invierno es más difícil que ocurra la revolución. Con Tomás Corradi Bracco y Tiago Mousseaud. Dirige Alejo Sulleiro.

A las 17, en Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037. Entrada: $1200.

Me encantaría que gustes de mí Fernanda Rosetti es una profesora de literatura de un colegio secundario que busca el amor desde su soledad absoluta. Vive entre lo cotidiano y su imaginación, llena de amores vertiginosos que parecen ocuparlo todo. Entre las paredes de su departamento de Once, intenta escribir una nouvelle sobre su compulsión a amar y la búsqueda de sí misma. Basada en textos de Fernanda Laguna. Con la actuación de Sol Fernández López y dirección de Luciana Mastromauro.

A las 21, en Beckett Teatro, Guardia Vieja 3556. Entrada: desde $1200.

CINE

Cine brasileño En el marco de la conmemoración del bicentenario de la independencia de Brasil, se presentará un ciclo de documentales y ficciones de los últimos años, como Vinicius, de Miguel Faria Jr. (Pecado mortal). Este documental sobre Vinicius de Moraes, compositor de algunos de los mayores clásicos de la bossa nova, como "Garota de Ipanema" e "Insensatez", recorre su vida bohemia, su carrera diplomática, sus amores, recurriendo tanto a imágenes de archivo como a entrevistas con familiares y amigos. Con la participación de Maria Bethânia, Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Antonio Carlos Jobim y muchos otros.

A las 19.30, en la Casa del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

