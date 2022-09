Es complejo el mapa que está trazando la oposición en Santa Fe para establecer el rumbo hacia 2023. Pero no hay que confundirse: todas las acciones que se ven por ahora, en esta campaña rara que se hace de costado para no chocar con el enojo o el desinterés de la gente son para mostrar músculo interno. Ahora lo prioritario es establecer qué lugar ocupará cada estructura dentro de una futura coalición electoral.

Tampoco hay que ser tan cándidos y creer que se respetará el orden que propuso el ex gobernador Antonio Bonfatti: “Acordar un proyecto, construir una herramienta y luego definir las candidaturas”. Sería lo deseable, pero sabemos, nunca sucede. Las urgencias de la política se llevan puesto a estos pasos.

En el encuentro de juventudes socialistas que se hizo esta semana en Arroyo Leyes, cerca de Santa Fe, se sintetizó gran parte del argumento socialista de cara a las próximas elecciones: no es posible pensar en una herramienta opositora en la provincia sin la participación plena del partido que lideró el frente que gobernó por doce años; la posibilidad más que concreta de que esta vez no les toque encabezar la coalición y que el PS no se va a entregar tan fácilmente a Juntos por el Cambio como furgón de cola. La herramienta a construir “no es el Frente de Frentes”, sentenció Bonfatti que además habló también de una “gran Paso” si no hay acuerdo en las candidaturas.

El socialismo tiene una clara ramificación en su interior que se define de cara a sus potenciales alianzas: los que podrían tener una mayor capacidad de digestión del macrismo y aquellos que directamente no lo tragan. El resto de las fuerzas que componen el espectro también sabe cosas, entre ellas que hay que contener al socialismo porque por más que sus acciones estén en caída, aún son capaces de armar su propio quincho, obtener algunas bancas y dividir al conglomerado político que quiere desplazar al peronismo.

Otro sábado agitado

El Pro no se quedó quieto y buscó mostrar fortaleza en San Agustín, también pegado a Santa Fe. Allí el vicepresidente del partido a nivel nacional que en estos días cobró notoriedad al cruzar con fuerza a la titular del Pro Patricia Bullrich -obviamente respaldado por Mauricio Macri-, habló en clave electoral ante más de 400 dirigentes de toda la provincia. Federico Angelini también hizo hincapié en que de nada sirve ampliarse para solamente ganar las elecciones “sino que tenemos que gobernar bien”, aseguró. Es claro que como el socialismo no quiere integrarse a pérdida a Juntos por el Cambio, desde el Pro lo quieren al socialismo afuera y repiten que están bien y cómodos en su sociedad exclusiva con los radicales.

Pablo Javkin y Carolina Losada lideraron visita en zona sur.

Acá tampoco hay que confundirse, no son cuestiones estrictamente ideológicas sino más bien pragmáticas. El plato tiene siempre el mismo tamaño, si se suman comensales la porción será más pequeña.

Angelini también dejó en el encuentro la huella profunda del pensamiento macrista: “Nunca renunciaremos a valores como la propiedad privada, la libertad, la institucionalidad, y la reducción de la carga tributaria”, cerró el diputado nacional.

El intendente también

Con más dificultades para transitar el territorio de la provincia por sus obligaciones de gestión, Pablo Javkin se las ingenia sin embargo para mantener altas las expectativas electorales a su alrededor. Con pequeña estructura pero con su radicalismo histórico a cuestas logra generar atracción incluso a nivel nacional.

Se insiste en que la única que podría ganarle es Carolina Losada, si es que la senadora decidiera -no solamente ella- jugar para la gobernación las chances del intendente de Rosario se verían muy reducidas.

Congreso de la Juventud Socialista en Arroyo Leyes.

Pero en estos días las fotos se encargaron de mostrar una estrecha convivencia y enviar mensajes en otras direcciones.

Javkin apareció inaugurando juegos infantiles en el barrio de La Carne, en el sur profundo de Rosario, junto a Carolina Losada, la hermana Georgina Losada que ya está lanzada como candidata, el diputado radical Julián Galdeano, la concejala en permanente campaña Ana Martínez, los ediles Daniela León y Alejandro Roselló, la ex concejala Germana Figueroa Casas y la ex peronista Alejandra Vucasovich.

Se sabe, Javkin no es de negarse a los encuentros y fotografías excepto con aquellos con los que rompió lanzas a nivel personal y ya no tiene retorno. Un hombre y una mujer de la política, que por ahora no se van a develar, encabezan esa lista negra. Por lo demás, la amplitud es un sello de origen en el intendente de Rosario.