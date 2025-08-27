LA PASIVA ARRIBA EN LA PAZ ARRIBA

Porque el pop en vivo merece un ciclo, llega la primera edición de La Pasiva Arriba, un ciclo que celebra la música pop en vivo con artistas que saben cómo levantar la temperatura y dejar la pista encendida, en esta ocasión, con tres voces únicas que toman el escenario a puro fuego, hits, glamour y energía desbordante: la cantante, actriz y drag queen Vedette, el electropop emergente de Herx y el artista queer Galán. Al finalizar los shows, after dancing toda la noche. Viernes 29 de agosto a las 23:30 en La Paz Arriba, Av. Callao 1082.

DEMOLER LA LENGUA EN LA TRIBU MOSTRA

Este jueves se viene una nueva edición del ciclo de poesía, lecturas, feria editorial y micrófono abierto organizado por la editorial Demolición en Suspenso. A las 20, presentación del poemario "Cómo renacer luego del éxtasis" de Malena Toker Jawerbaum y a las 21, lecturas de Maia Morosano, Lu, José Rosati, Suceso Ilusorio, Brenchx y Jacqui Casais. Además, libros independientes, fanzines, gráfica, comidas, bebidas y musicalización toda la velada. Jueves 28 de agosto a las 20 en La Tribu Mostra, Lambaré 873.

FIESTAS

Una Fiesta Muy Interesante. Conversación cruzada entre filosofía política, los marxismos, el posthumanismo y la ciencia ficción feminista para buscar estrategias filosóficas e inventar otros modos de vida y horizontes de emancipación. Pensadorxs invitadxs: Macarena Marey, Gabi Balcarce, Facundo Nahuel Martín y Michelle Arturi. Conducen: Melina Alexia Varnavoglou y Nicolás Podhorzer. A las 20, programa en vivo, a las 23, banda y fiesta con Purpubel y DJ Ezequiel Álvarez. Viernes 29 de agosto a las 20 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

Maricoteca. Edición especial “Cumple de Lucas” con la participación de Vanesa Strauch y Lucas Román + DJ invitade sorpresa. Hostea: Laurent Tropikalia. Una fiesta para divertirse toda la noche y olvidarse de los problemas. Sábado 30 de agosto a las 21 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

TERTULIAS

A World Not Ours. Un encuentro de cine y poesía palestina presentada por Inés Coppolechia. Junto con la proyección del film leen Paula Maffía, Elisa Carricajo, Agustina Muñoz y Maia Gattas Vargas a lxs autores Mahmud Darwish, Nasser Rabah, Sara Rabah, ⁠Rafeef Ziadah, Najwan Darwish y Mosab Abu Toha. Viernes 29 de agosto a las 21 en Planta Inclán, Inclán 2661.

Destellos en la oscuridad. Vuelve el ciclo que apuesta al pensamiento en conversación para reconstruir senderos de salida a un presente empantanado. En diálogo con Ana Cacopardo participan Deolinda Carrizo, Claudia Negra Albornoz y Dina Sánchez, para debatir sobre cuidados comunitarios y economías populares en un tiempo de fragmentación social y destrucción del trabajo formal, entre otros temas. Música invitada: Sofía Viola. Domingo 31 de agosto a las 19 en La Paz Arriba, Av. Callao 1082.

La sobremesa. Se viene el vol. IV del ciclo para leer poemas y jugar con las migas de pan. Leen con bufanda envuelta: Camila Coppola, Carolina Schmidt, María Fernanda Lara, Enrique Seccafien, Inés Ripari, Pedro Alcaraz, Florencia Mara Greco e I Acevedo. Además, feria fanzinera. Entrada libre y a la panera. Sábado 30 de agosto a las 21 en La Tribu Mostra, Lambaré 873.

Artlab. El primer Centro Cultural Hi Fi de Buenos Aires continúa sumando contenidos, este viernes a las 23 con el ciclo "Círculo de Sonido" y la presentación de Pabels + Etta! + Solimano. La galería continúa abierta y se integra el Listening Bar, en donde los cócteles de autor se combinan con la cocina asiática de Synthesis Modular y la escucha de discos, en esta oportunidad, el jueves a las 19 con The Chemical Brothers y "Surrenders" y el sábado a la misma hora con Angelo Baladamenti y el "Soundtrack From Twin Peaks". El jueves a las 18 continúa Postlab / Punto De Encuentro Para Industrias Creativas y el sábado a las 21 se presenta Artlab en Vivo! con Surrender Disco – Daniel Melero + Gabriel Valansi (Live Set). Jueves 28 a las 18 y a las 19, viernes 29 a las 23 y sábado 30 de agosto a las 19 y a las 21 en Artlab, Roseti 91.

TEATRO

El Suceso. Luego se su paso por el Ciclo Doce Veinticuatro en el Konex estrena la comedia política y de ciencia ficción creada por el colectivo artístico Estudio QP, que se planta contra el disciplinamiento oficial de la cultura imaginando un extraño porvenir a través de múltiples lenguajes para discutir el negacionismo, la tecnocracia y los discursos de odio. Martes 2 de septiembre a las 20:30 en El Portón de Sánchez, Sánchez de Bustamante 1034.

Una obra para mí. Reestrena la pieza teatral de Sebastián Suñé codirigida con María Lía Bagnoli y protagónico de Francisco Bertín y Sebastián Suñé: la teatralización del proceso creativo de un autor que, convocado por un festival, se embarcará por primera vez en una autoficción muy particular. ¿Quién narra lo que se narra? Cuatro únicas funciones. Reestreno: Lunes 1 de septiembre a las 20:30 en el Espacio Callejón, Humahuaca 3759.

Hijo del campo. Este sábado se despide la última temporada de la obra teatral escrita y protagonizada por Martín Marcou y música en vivo de Carolina Curci: un tiempo de esquila que señala el monótono verano patagónico, en donde puertas adentro habita una gran soledad en el interior de un gaucho queer. Sábado 30 de agosto a las 21 en Espacio Tole Tole Teatro, Pasteur 683.

Ha muerto un puto. Segunda y última función de la temporada de la creación teatral y performática de Gustavo Tarrío a partir de la obra de Carlos Correas, escritor, traductor, ensayista, profesor, prologuista y cronista. En la obra, los textos de Correas aparecen puestos en escena desde los comienzos, pasando por su autobiografía y sus reseñas de actualidad hasta el cine y la televisión de la década del 90. Sábado 30 de agosto a las 21 en Planta Inclán, Inclán 2661.

CINE

El Polvo. La película de Nicolás Torchinsky se proyecta en el Ciclo de Cine LGBTIQ+ organizado por este suplemento y el cine Cacodelphia: un ensayo documental sobre su tía July Regina Romero, una mujer trans multifacética. La película captura el momento en el que el director y su familia deben vaciar su departamento luego de su fallecimiento. Jueves 28 de agosto a las 19 en el Cine Arte Cacodelphia, Av. Pres. Roque Sáenz Peña 1150.

RECITALES

La Red Broadway. Última función del show participativo interpretado por el músico, actor y bailarín Rodrigo Peiretti, especialmente creado para quienes aman las historias de los espectáculos de Broadway, sus musicales más icónicos y las canciones que los inmortalizaron. Un encuentro con el público en donde su protagonista cuenta todo sobre las primeras obras de Broadway y sobre los personajes LGTB en sus guiones. Entrada al sombrero consciente. Sábado 30 de agosto a las 22 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

Ópera Queer. El dúo de música lírica y popular formado por La Ferni y Luchi de Gyldenfeldt se despide, con esta última función de la temporada, de sus aventuras y su apuesta autogestiva independiente para la cultura disidente interpretando clásicos de su carrera, sorpresas y novedades. Sábado 30 de agosto a las 23:59 en el Teatro Picadero, Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857.

CONVERSATORIOS

Escrache, condena social y comunicación: ¿nuevas? prácticas para ¿nuevos? contextos. En el marco de los 40 años de la Carrera de Comunicación de la UBA y de los 30 años de la Agrupación H.I.J.O.S. se realizará una charla-reflexión sobre escraches, condena social y comunicación. Participan Giselle Tepper, Carolina Golder, Lorena Bossi, Agustín Ascacibar, Mariana Biaggio, Carla Gerber, Julieta Gaztañaga y Julia Piñeiro. Entrada libre y gratuita. Viernes 29 de agosto a las 17 en la Facultad de Sociales de la UBA, Santiago del Estero 1029.

TALLERES

La antesala del reino. Nuevas fechas y espacio para participar del taller de creatividad dictado por la cantante, guitarrista y compositora Vale Cini a realizarse los días 13 y 20 de septiembre de 16 a 19 en Banano, Jaramillo 3837, Saavedra. Dos encuentros dirigidos para quienes deseen explorar la construcción de canciones, como para quienes quieran también descubrir y generar diálogo con su propia creatividad, instalar nuevos recursos y modelar el entorno con nuevas herramientas para estimular la creatividad en la vida cotidiana. No hace falta ser músique. Toda la información e inscripciones a [email protected]

CONVOCATORIAS

Festival Internacional de Cine LGBTIQ+ Asterisco. Últimos días para participar de la convocatoria para la edición 2025 de Asterisco Festival Internacional de Cine LGBTIQ+ que se desarrollará entre el 16 y el 25 de octubre próximos. El llamado está abierto a largos, cortos y películas en proceso. Hay tiempo hasta el 5 de septiembre. Formulario de inscripción a la preselección en bio de Instagram: @festivalasterisco

VI Workshop Argentino-Brasileño de Historia Comparada y Conectada (VI WAB). Organizado por el GEHBP del Centro de Estudios Brasileños (CEB) de la UNTREF y del IEALC de la Fac. de Cs. Socs. de la UBA, se encuentra abierta la convocatoria para el evento a realizarse los días 25 al 27 de noviembre de 2025: una reunión científica con conferencias, paneles especiales, mesas temáticas y actividades artísticas y culturales complementarias para discutir nuevas líneas de investigación. Se pueden presentar resúmenes de propuestas de ponencias hasta el 31 de agosto. Toda la información y consultas a gehbp.blogspot.com/p/organizacion-congresos.html o [email protected]