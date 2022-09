Pese a la gravedad institucional de sus declaraciones y el repudio generalizado, Mauricio Macri respaldó a Martín Tetaz, y aseguró que no permitirán que avance el pedido de juicio académico en contra del diputado, solicitado por graduadxs, docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

"Nosotros no lo vamos a permitir", expresó Macri a través de sus redes sociales, y sostuvo que el pedido intenta penalizar las voces opositoras. "Mi apoyo a Martín Tetaz. El intento de 'juicio académico' que promueve un sector de la Universidad de La Plata en su contra busca penalizar y advertir a todos que cualquier voz que no coincida con el discurso oficial será acallada. Nosotros no lo vamos a permitir", enfatizó el dirigente de Juntos por el Cambio.

El reclamo contra Tetaz fue motivado por sus dichos el día del intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. Aquella noche de jueves, minutos después del atentado a la exmandataria, el economista publicó en su cuenta de Twitter: "Llamemos a las cosas por su nombre. Esto no es violencia política. No hay ningún movimiento político armado, ni nadie adjudicándose lo que hasta ahora parece ser la torpe acción de un desequilibrado sin conexión con la política, que dejó en evidencia el fracaso de la custodia".

Antes estas declaraciones, referentes de la UNLP expresaron que "Martín Tetaz no es merecedor del honor y responsabilidad que requiere ejercer como docente en nuestra querida Universidad".

En ese sentido, agregaron: "Esta actitud antidemocrática vulnera los principios constitucionales y los valores centrales de nuestro Estado de Derecho. Tanto la Facultad como así la Universidad deben activar los mecanismos para que esta repudiable conducta tenga las lógicas consecuencias institucionales y jurídicas para su irresponsable emisor".



Lejos de retractarse o pedir disculpas por sus expresiones, el diputado radical de Juntos por el Cambio definió la solicitud de juicio en su contra como "un acto fascista".

"Son fascistas, pero coherentes. No se conforman con la policía del pensamiento. Les gustaría poder callar y sacar de los claustros a las voces que piensan distinto, como hizo el peronismo con la ley 13.031, cuando los profesores se nombraban por decreto del PEN", afirmó Tetaz.

Las declaraciones del legislador de Juntos por el Cambio también habían motivado un pedido de expulsión del club Gimnasia Esgrima de la Plata, por parte de un grupo de socies que consideraron que la actitud del funcionario "no reúne las condiciones de honorabilidad, buena conducta y reputación exigidas para su ingreso o permanencia" en Gimnasia. Con sus dichos, exhibe "una ostensible falta de compromiso en la defensa de las instituciones democráticas", afirmaron.