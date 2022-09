Una parte importante de la competencia entre plataformas de streaming pasa por sus anuncios. Un poco porque ceban a los fans, otro poco porque suman suscriptores, y otro –bastante- porque generan también un importante movimiento en redes sociales. Estas jornadas de anuncios son tan importantes que van progresivamente creciendo en tamaño y espectacularidad. La reciénte D23 de Disney es un claro ejemplo de ello. Se extendió a lo largo de tres días –del viernes al domingo-, contó con decenas de estrellas de sus shows más populares e incluso con algunas figuras casi míticas, como Harrison Ford. En el Anaheim Convention Center (de esa misma ciudad norteamericana) confluyeron fans de los productos de LucasFilm, Marvel Studios y 20th Century Fox, además de los seguidores del clásico ratoncito de The Walt Disney Studios.

Durante una de las conferencias, Alan Bergman, mandamás de Walt Disney Studios, señaló que “cada uno de estos estudios tiene un legado fenomenal de narración”. Es decir, son una mina de oro a la hora de producir franquicias y tienen universos ficcionales suficientemente vastos y ricos como para producir series y películas hasta que se enfríe el sol.

Aunque durante el evento hubo anuncios para todos los gustos (hasta una serie en clave biopic sobre Pancho Villa, figura de la Revolución Mexicana, que irá por Star+), el foco principal estuvo puesto en la producción más pop. Es decir, la del universo Marvel, la galaxia de Star Wars y, en menor medida, otras producciones como Indiana Jones, Percy Jackson, Willow o Avatar. La mayoría de los anuncios se centraron en lo que llegará a cines y plataformas en 2023, aunque no faltaron trailers y escenas anticipadas de títulos próximos a estrenar.

Una galaxia muy cercana

A 45 años de su estreno, el universo de La Guerra de las galaxias ya es notoriamente familiar y supone una de las franquicias con más subproductos de la historia. De las últimas, muchas de las más interesantes fueron las que se corrían del eje aventurero más ortodoxo, como Rogue One. Disney+ pronto estrenará Andor, una serie de 24 capítulos (entre dos temporadas). Será “una de espías” basada en uno de los personajes de Rogue One, encarnado por Diego Luna. En la D23 se lanzó el trailer definitivo, antes de su inminente estreno en la plataforma el 21 de este mes.

Dave Filoni también anticipó una buena cantidad de producciones animadas vinculadas al universo de los jedis. Es el caso de la segunda temporada de Star Wars: The Bad Batch, que volverá a seguir los pasos de los stormtroopers renegados. Para los ansiosos que se habían encariñado con Kamino y su equipo de mercenarios, la buena noticia es que no habrá que esperarlos mucho: los dos primeros episodios llegarán junto a la resaca de sidra y turrones el 4 de enero de 2023.

Mucho más cerca en el tiempo queda el estreno de Star Wars: Historias de los Jedi, seis cortos animados sobre parábolas relacionadas con los Jedis de la era de la precuela. También hubo trailer oficial y se anticipó que habrá un foco puesto en dos personajes muy caros al cuore del público: Ahsoka Tano y Count Dooku. Los seis cortometrajes llegarán a la plataforma el 26 de octubre. Y sobre Ahsoka, claro, se reconfirmó la serie con actores en la que Rosario Dawson volverá a interpretar ese papel, que ya ocupó en The Mandalorian. Sin fecha de estreno aún, más allá del génerico “2023”, sí se sabe que el espectador seguirá los pasos de la protagonista mientras investiga un “peligro emergente en la vulnerable galaxia” y que además de Filoni estará en el equipo Jon Favreau, responsable de varios aciertos recientes de la franquicia.

Con Favreau en el medio, desde luego se anticipó la tercera temporada de The Mandalorian, donde se concretará el esperado reencuentro entre el guerrero y Grogu. Finalmente, Favreau y Filoni presentaron a Jon Watts y Christopher Ford, quienes anunciaron otra serie de pronta aparición: Star Wars: Skeleton Crew, protagonizada nada menos que por Jude Law.

Héroes, reúnanse

Marvel Studios llevó las películas de superhéroes a otro nivel. No tanto en materia de efectos especiales, sino en la concepción de saga, continuidad y universos interconectados a lo largo de –literalmente- decenas de películas y series que tuvieron su climax en Avenges: Endgame y una suerte de epílogo extendido en lo que semi-formalmente se conoce como “saga del multiverso”, en que distintos títulos plantearon los peligros que acechan en los universos paralelos.

Como ya es costumbre, el estudio divide a las películas en bloques o “fases”. Acaba de concluir la cuarta y D23 fue ocasión para confirmrar la agenda de la Fase 5 y anticipar títulos de la 6, que incluirán tanques para la pantalla grande como Fantastic Four (que finalmente volverá de Fox a Marvel) y dos nuevas películas de Avengers: The Kang Dinasty y Secret Wars. Los habituales lectores de los cómics pueden intuir en qué sagas del papel estarán inspiradas ambas (del mismo modo que Captain America: Civil War abrevaba en su homónimo analógico), pero quienes sólo siguen el UCM en la pantalla ya habrán oído mencionar a Kang en la serie de Loki, como una suerte de demente conquistador interdimensional.

Disney+ también tendrá una buena cantidad de series del universo marveliano. Del tándem las apuestas más seguras, por ahora, son la segunda temporada de Loki y Daredevil: born again. Si las primeras apariciones de Daredevil en pantalla fueron por Netflix, hace rato los fans venían pidiendo nuevas apariciones del abogado ciego y su archienemigo Mr. Fisk. El título de la nueva iteración sugiere que los creadores se inspiraron en el arco argumental homónimo que Frank Miller (300, Batman: Dark Knight Returns) desarrolló en los cómics del personaje a mediados de los ’80. Su adaptación a la pantalla no llegará pronto: ni siquiera se rodó una escena aún, así que quienes quieran ver a Vincent D’Onofrio en su rol de Kingping o a Charlie Cox como Matt Murdock tendrán que “conformarse” con Echo, que sí llegará pronto a Disney+ y oficia de spin-off de la serie de Hawkeye.

Para el año próximo están previstas varias series. Ironheart sucede después de la inminente Pantera Negra: Wakanda por siempre (estrena en noviembre) y tendrá el protagonismo Riri Williams, una jovencita que busca emular a Iron Man. También para 2023 quedará Invasión secreta (también basada en la saga homónima de Marvel Comics) en la que los héroes de la humanidad luchan contra una invasión de los alienígenas cambiaformas skrull. Hace rato que en distintos productos de la compañía aparecen guiños al respecto y 2023 concretará esta línea argumental con un reparto más “a tierra”: Don Cheadle como el Coronel James Rhodes, Cobie Smulders como Maria Hill, el eterno Samuel L. Jackson como Nick Fury y Ben Mendelsohn como el Skrull Talos, además de Olivia Colman, Emilia Clarke –la Khaleesi de Game of Thrones, claro- y Kingsley Ben-Adir. A los afortunados asistentes les mostraron no sólo el trailer, también una escenita de esta serie. Rhodes también protagonizará Armor Wars (nuevamente, también hay una homónima en papel para que los ansiosos puedan anticiparse).

En cuanto a la pantalla grande, el estreno en noviembre de Wakanda Forever supondrá el fin de la Fase 4 (además de la presentación de Namor y los Atlantes en el universo cinematográfico de Marvel). La fase 5 comenzará con Ant-man and the Wasp: Quantumania, protagonizada por Paul Rudd, Evangeline Lilly y Jonathan Majors. Majors jugará aquí un rol clave, pues significa la reaparición de Kang, el conquistador (a quien ya se vio en Loki) y –como si hiciera falta- desde Marvel Studios confirmaron que esta película (estrena en febrero) estará atada a Avengers: the Kang Dynasty.

Kevin Feige, mandamás de Marvel Studios, finalmente confirmó que Los Cuatro Fantásticos llegarán al UCM, después de años de pedidos de los fans que cruzan los dedos para que, finalmente, haya una película que le haga justicia a uno de los grupos más emblemáticos de la editorial. Matt Shakman, director de la excepcional WandaVision llevará la batuta en la reincorporación de Reed Richards y compañía al universo Marvel.

Otro título que queda para julio del año que viene será The Marvels, que reunirá a las chicas que bajo ese nombre asumieron distintos mantos superheroicos, como Capitan Marvel, Monica Rambeau y la reciente Kamala Khan en la serie Ms. Marvel, una de las más frescas de la franquicia.

Finalmente, los últimos anuncios de Feige se proyectan hacia 2024. Captain America: New World Order tendrá a Sam Wilson como Capitán América y está programada para comienzos de mayo de 2024. Por otro lado, así como DC tiene a sus villanos en el Escuadrón Suicida, en Marvel existen los Thunderbolts. Su estreno se prevé para julio, pero ya se revelaron qué personajes integrarán el quipo: Valentina Allegra de Fontaine, Guardián Rojo, Fantasma, James "Bucky" Barnes/El Soldado de Invierno, John Walker/U.S. Agent, Taskmaster y Yelena Belova.

La aventura como estandarte

Las películas de aventuras son un clásico irreductible del cine. Durante la D23 se anticiparon tres producciones que, de un modo u otro, forman parte del corazón de muchos espectadores. La más popular de ellas quizás sea Indiana Jones, que tendrá una nueva entrega en junio de 2023. De la presentación participó el mismísimo Harrison Ford, quien además ofrendó a su compañera Phoebe Waller-Bridge elogios por su rol en el inminente film. “Las películas de Indiana Jones son de fantasía y misterio, pero también hay mucha emotividad", consideró el actor. "Estoy muy feliz de tener una historia muy humana que contar, además de una película que los dejará pasmados”.

Harrison Ford en la presentación de Indiana Jones 5.

También en plan aventura, pero más ligada a la fantasía épica, habrá una serie inspirada en Willow, el clásico de 1988 de George Lucas y Ron Howard. Será con actores y volverá al protagónico Warwick Davis, además de otras figuras del elenco original. Además de un flamante trailer, durante el evento se reveló que Christian Slater también será de la partida. A partir del 30 de noviembre, la plataforma de streaming de Disney se llenará de duendes, hechiceros, trols y otras criaturas mágicas mientras los protagonistas –claro- intentan salvar el mundo.

Finalmente y a la distancia, el director James Cameron ofreció una conferencia en el panel de 20th Century Studios, en que contó que estaba en Nueva Zelanda filmando mientras avanza en Avatar: el camino del agua, secuela de la película original y que llegará a cines en noviembre. Si en su momento Avatar estaba al tope de los efectos especiales, esta vez buscan agrandar esa experiencia y las escenas que se pudieron ver en el Anaheim Convention Center incluían anteojos 3D.

Desde luego, también hubo anuncios para la casa matriz. Así, una película con actores de La sirenita recibió nuevos anticipos (que revivieron las quejas ultraconservadoras por el color de piel de la protagonista), se anticipó Wish (próximo producto de la factoría Pixar, también fagocitada por Disney), Abracadabra 2 (sí, la vieja película de las tres brujas tendrá una secuela inesperada), una segunda entrega de IntensaMente, y escenas nuevas de Percy Jackson, que avanza en la construcción de su saga. Una muestra de que aunque Disney haya comprado otras compañías para engrosar su portfolio y cubrir targets de audiencia que no tenía bien dominados, sigue teniendo una base de productos importante para ofrecer al mercado.



Una nueva Sirenita en el universo Disney.