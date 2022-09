“Guillermo Coppola, el representante” será el nombre de la serie biográfica del exmanager de Diego Maradona que llegará a Star+, la plataforma de Disney, y tendrá como protagonista a Juan Minujín.

La serie, de ocho capítulos, será dirigida por el reconocido cineasta Ariel Winograd, de amplia trayectoria y con una importante filmografía en su haber.

El exmanager se mostró contento con el casting de la biopic que tendrá a Juan Minujín como protagonista: “Me encanta que Minujín haga de mí”, confesó y agregó que está llamando a los protagonistas de su historia uno por uno para explicarles que, si hay modificaciones, va a ser él quien se los haga saber. “Pido permiso. , porque conmigo no lo hicieron”, puntualizó.

De igual forma, el exrepresentante del astro del fútbol indicó que le emociona que hagan una serie de su vida: "A esta altura es un regalo que tantas plataformas se hayan interesado en el desarrollo de una serie. Estoy superagradecido. No a todos les pasa", dijo.



La biopic, que comenzará a filmarse en octubre, no solo se centrará en la relación cercana de Coppola con Maradona y su rol de manager de la figura más importante del fútbol, sino también en las anécdotas de años compartidos y que muchas veces relató Coppola.



El insólito pedido de Susana Giménez

Coppola reveló que llamó a Susana Giménez para comunicarle que iba a aparecer en alguno de los ocho capítulos, y remarcó que le sorprendió el particular pedido que le hizo la diva de los teléfonos.

"Yo estoy llamando a todos los que van a participar, a Susana la agarro y le digo... Mirá, vas a participar... Ella me dice: 'Fijate quien hace de mí y cómo la visten'", indicó asombrado.

Los que sí y los que no

De la biopic participan muchos personajes conocidos del mundo de la política, el fútbol y el jet set local. En este punto, Coppola dijo que quiso ser prolijo y se encargó de preguntar uno por uno si estaban de acuerdo con formar parte de la historia.

"Llamé a Daniel Scioli, Karina Rabolini, Alejandra Pradón, después ellos hablan con gente que está vinculada, pero todos dijeron que sí, poniendo sus lógicas condiciones", indicó Guillermo sobre las personalidades que van a estar presentes en su serie.

Igualmente, aclaró que algunas personas le pidieron no aparecer. Es el caso de la actriz y exesposa de Coppola, Amalia “Yuyito” González, quien manifestó públicamente que apenas escuchó sobre el proyecto contactó a una abogada.

"No quiero saber nada de esta serie, no quiero saber nada hasta que la serie salga porque sé que cuando salga me van a preguntar, no quiero mezclar lo personal con lo público… no quiero saber porque sé que voy a tener que salir a responder, como me pasó con la serie de Maradona. No me enteré de nada porque no me quiero enterar de nada", explicó la vedette en diálogo con Net TV.

Analía Franchín siguió la misma línea de Yuyito y aclaró: “Hace veinte años que me separé de Guille. No tengo idea de la serie y no tengo ningún interés en salir”.

