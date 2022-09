“Necesitamos urgente esta reforma, necesitamos urgente poner restricción al indulto. Necesitamos urgente regular los cortes de ruta, regular el derecho a la protesta en el marco de los preceptos de las Naciones Unidas. Necesitamos urgente la vía ejecutiva para el cobro de las multas de aquellas contravenciones que afecten la paz social. Necesitamos dar certeza que reafirmamos lo que hicimos hasta acá, y que no se va a modificar para las próximas décadas y que tiene que ver con la paz social lograda y la convivencia y respeto entre todos los jujeños y transformaciones desde este gobierno”.

Con estas palabras el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, presentó ayer, en la Casa de Gobierno, el proyecto de reforma parcial de la Constitución Provincial, iniciativa que ingresará hoy a primera hora a la Legislatura, para iniciar la discusión sobre los puntos propuestos para que ser modificados por la Convención Constituyente que se deberá convocar.

“Queremos una Constitución moderna que garantice la paz, el orden, el progreso y los nuevos derechos. No se toca el capítulo referido al mandato del gobernador, no planteamos una tercera relección para quien les habla, ni para el vice gobernador. Como gobernador de la provincia tengo 15 meses de gestión, hemos hecho desde esta fuerza política un gran esfuerzo a la paz, al respeto y la transformación de la matriz productiva para el bienestar de nuestro pueblo”, aseguró.

Y anunció: "Voy a ser candidato a presidente de los argentinos, estoy seguro que podré aportar desde otro lugar para que sigamos aportando hitos y transformaciones para nuestro pueblo argentino y nuestro querido pueblo jujeños. Ese es el lugar que seguramente voy a ocupar, así que desde el norte va correr fuerte esa energía”.

Para Milagro Sala

Morales ayudó su presentación con un Power Point en el que hay cinco grandes temas propuestos para la reforma: Reelección del gobernador, Institucionalizar la paz social, Nuevos derechos y garantías constitucionales, Sistema político, Justicia y Otros temas de reforma.

Sobre el primer punto solo especificó que "no habilita un tercer mandato", algo que despertó suspicacias de la oposición, que aseguró que, por el contrario, la reforma busca habilitar dos mandatos más del gobernador.

El segundo punto está dirigido a las organizaciones sociales, con Milagro Sala a la cabeza. Prohíbe el indulto a las personas que incurrieren en "grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, lo que se considerará atentado contra el sistema democrático"; prohíbe los cortes de ruta, se propone "reforzar la prohibición de usurpaciones de espacios públicos y de la propiedad privada", reglamentar el derecho a la protesta y habilitar "la ejecución directa para el cobro de multas por contravenciones que afecten la paz social".

El punto tres, C, propone dar jerarquía constitucional a los tratados y convenciones internacionales de derechos humanos y derechos de los niños niñas y adolescentes, además de derechos ambientales. Enuncia: "Más derechos para las mujeres y nuevo enfoque para la igualdad de género. Derecho a la diversidad" y "nuevos derechos para los jóvenes", en el que se propone educar para el trabajo y para ello impulsa incorporar oficios en la educación secundaria.

También propone incorporar al texto de la Constitución jujeña los nuevos derechos vinculados con las nuevas tecnologías y el espacio digital, habla del deber del estado de garantizar el acceso a la conectividad y la inclusión digital, de receptar la nueva redacción de la Constitución Nacional con relación a pueblos indígenas, la protección y cuidado de los animales como deber de las personas, la sociedad y el Estado, y prohíbe el maltrato animal.

En el punto sobre el sistema político, el proyecto habla de "fortalecer la defensa de la autonomía de la provincia". Establece dos mandatos para diputados, intendentes, concejales, comisionados y vocales de las comisiones municipales. El periodo de sesiones ordinarias comenzará el 1 de marzo y terminará el 30 de noviembre de cada año. Prohibición expresa de la ley de lemas. Y plantea que las comisiones municipales tendrán "Estabilidad democrática", algo que despertó críticas de la oposición.

En el apartado referido a la Justicia, propone "Consagrar el Consejo de la Magistratura para la selección y remoción de jueces inferiores", la evaluación periódica de desempeño para mayor celeridad y calidad de la justicia, capacitaciones a jueces, fiscales y funcionarios judiciales, y la autonomía del Ministerio Público de la Acusación y de la defensa.

En el apartado final se propone la eliminación del Banco Oficial de la Provincia y elimina el Instituto de Colonización y el IPPS, cuya función ya fue asumida por la ANSeS.

La iniciativa fue presentada en un acto ante sus funcionarios, senadores, diputados nacionales, provinciales, intendentes del Frente Cambia Jujuy. "Este es un proyecto que hemos venido discutiendo y fue avalado por todo el Frente Cambia Jujuy", sostuvo el presidente del bloque del oficialismo, Alberto Bernis. Añadió que están convocando "a todas las fuerzas políticas a debatir sobre los ejes que marcó el gobernador”.

Repercusiones en contra

El senador Guillermo Snopek usó las redes para criticar la propuesta de reforma: “lamento que el gobernador de mi provincia avance sobre lo único que no se había atrevido a tocar: la Constitución de la Provincia. Parece que ni los incendios hicieron que frenara su ambición de perpetuarse en el poder”. “Ni él se cree lo de ser candidato a presidente y por eso arma esta reforma tramposa: todos los que defendemos la Democracia y las instituciones tenemos que manifestar nuestro rechazo”, invitó.

"Morales en busca de la reelección. Morales propone que vivamos con una constitución de sus sueños, donde nadie le reclame. Donde nadie ejerza los derechos laborales y previsionales. Como en la dictadura o como se vive en los tabacales o ingenios, sin derecho a reclamo. Sin respetar la Constitución Nacional, sin derechos y garantías. Hoy anuncia su sueño reelectoral", sostuvo por su parte la diputada provincial Alejandra Cejas. La legisladora advirtió que al gobernador "No le va bien con los números en Nación" y por eso "se queda en Jujuy, para seguir ofreciendo, sueldos miserables, palo y oscurantismo”.

El diputado provincial Emanuel Martín Palmieri (Bloque Frente de Todos- PJ) calificó al proyecto de “demagógico" y coincidió en que Morales busca perpetuarse en la gobernación: "Acá están encubriendo una reelección por dos mandatos más". Indicó que eso podría hacerse con "una cláusula transitoria o una interpretación que pudiera hacer el nuevo Tribunal de Justicia" respecto a que sería una nueva Constitución y "habiendo jurado (Morales) con una Constitución anterior, se le estaría permitiendo un nuevo mandato".

En cuanto a los puntos propuestos para reformar en relación a la administración de justicia, Palmieri aseguró que "la propuesta solo es para darle un marco constitucional a su brazo ejecutor y disciplinador que es el Ministerio Público de la Acusación".

Respecto de la reforma del sistema político cuestionó que se hable de darle “estabilidad democrática" a las comisiones municipales, cuando la "figura de comisión municipal es antirepublicana, nuestra Constitución Nacional dice que debe haber independencia de poderes y acá una comisión legisla, ejecuta y ejerce justicia de paz. Entonces hay una gran crítica, y no hace alusión a una ley de coparticipación municipal de manera que va a seguir con la demagogia y va seguir teniendo a los intendentes, comisionados presos de la billetera”.

También cuestionó la denominada institucionalización de la paz. Dijo que se trata de una propuesta demagógica porque "hay la libertad de expresión y de tránsito que ya están constituidos y establecidos en la Constitución Nacional y reconocidos, que no puede abolir. Hay un principio de supremacía constitucional que ninguna norma de inferior rango o jerarquía puede modificar". "Es una venta de humo el proyecto porque no tiene un fin para hacer una modificación de fondo para reforzar las instituciones de la provincia, la vida democrática, ni la división de poderes, ni la República, solo busca consolidar su poder, concentrarlo aún más. En este intento de reforma no veo otro fin solo busca su reelección”, insistió.

Y sobre el anuncio de Morales de que será candidato presidencial, dijo que “es un manotazo de ahogado, no tiene chance, por lo tanto querrá cuidar su quintita”. Y lamentó que en el marco de la pobreza que hay en la provincia, el gobernador "se va a dar el lujo de gastar mil millones de pesos para convocar a una reforma a beneficio propio, esa plata debería tener otro fin”.

El abogado Juan Giusti también sostuvo que la reforma persigue la reelección de Morales. "Es un proyecto con deficiente técnica legislativa, que intenta regular y legislar lo ya legislado, avanza sobre competencias del Estado Nacional que le están vedadas, o que se pueden regular con leyes de la Legislatura provincial, y que tienen un solo objetivo, introducir por debajo la posibilidad a dos nuevas reelecciones de Gerardo Rubén Morales” expresó.

La Legislatura jujeña está conformada por 48 diputados; el proyecto de reforma requiere de 32 votos para su aprobación. El bloque de la UCR cuenta con 26 diputados, a los que se suman cuatro del bloque Primero Jujuy (que responden al vicegobernador) y un diputado unibloque, con los que el oficialismo llega a las 31 voluntades. En tanto que el bloque Frente de Todos PJ tiene 14 legisladores, más tres de Juntos por Jujuy con los que reúnen 17 votos. Es decir que el oficialismo deberá tratar de conquistar el voto de un legislador o legisladora opositor para que se apruebe el proyecto cuando siga el tramite parlamentario.