El actor Luis Luque habló este martes sobre su nueva película, Un crimen argentino, en la que interpreta a un policía que debe investigar una desaparición en plena dictadura cívico-militar en Argentina.

"Mi personaje es un tipo que está obsesionado con las pruebas. Si no hay pruebas, no hay crimen", dijo Luque en AM750, y agregó que no conocía el caso en el que está basado el filme hasta que leyó el libro homónimo, publicado por el escritor y periodista Reynaldo Sietecase.



"Es una buena manera de contar esta época a los jóvenes. Se ha hecho en general de manera testimonial o subrayada. Acá lo que menos se hace es subrayar. La película está condicionada por el entorno", señalò Luque, acerca de Un crimen...

En esa línea, y al reflexionar sobre ese momento de la historia argentina, el actor dijo que “hay muchas esquirlas fascistas” y que durante la dictadura cívico-militar “mucha gente no se dio cuenta de lo que pasaba”. “La violencia es tan poderosa como el amor, con la diferencia de que el amor genera vida y la violencia, muerte”, aseguró.

Por otra parte, consultado por el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Kirchner y la ola de agresividad política que vive el país, Luque dijo que “hay memorias y sentidos que te salvan” pero que “si te anulan la posibilidad de pensar, es peligrosísimo”.

“La libertad te permite crecer sin condicionamientos”, concluyó.