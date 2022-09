Desde Santa Fe

El ex ministro de Seguridad de la provincia, Marcelo Sain, declaró ayer como testigo en el proceso de remoción iniciado en la Legislatura a la fiscal Cristina Ferraro, pero se negó a responder preguntas sobre la investigación penal en el Juzgado Federal Nº2 de Santa Fe, donde la funcionaria está a procesada por supuesto “encubrimiento agravado” y “abuso de autoridad”. El primer cargo es porque Ferraro “autorizó ilegítimamente la desaparición” un millón 100 mil dólares y tres millones de pesos de la agencia de turismo de Hugo Oldani -horas después del homicidio del empresario- y el segundo por “desviar la investigación” del destino del dinero, según el juez Carlos Villafuerte Ruzo que la procesó.

Sain testimonió ante la comisión bicameral de Acuerdos -a pedido de la propia defensa de Ferraro-, pero les explicó a los legisladores que “no iba a hacer ninguna consideración” sobre la causa penal. “No voy a responder esas preguntas porque hay una investigación en la justicia federal” que se inició precisamente por una denuncia del propio Sain cuando era ministro, en junio de 2020. La investigación quedó a cargo del fiscal federal Walter Rodríguez, quien en febrero de 2022 pidió el juicio oral a diez imputados por supuesta “intermediación financiera no autorizada”, entre ellos la hija de Oldani. Y después, en una segunda causa, solicitó el procesamiento de Ferrero que el juez Villafuerte Ruzo firmó el 7 de junio último y la defensa apeló ante la Cámara Federal de Rosario.

Al día siguiente del procesamiento de Ferraro, el jefe del bloque de diputados peronistas Leandro Busatto pidió a la Legislatura que le inicie el proceso disciplinario que puede terminar con su cesantía. El lunes, Busatto formalizó la acusación –que se podría conocer en las próximas horas- y ayer comenzó la etapa de producción de pruebas en la que Sain fue el primer testigo. Otro de los convocados a declarar es el fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, que tiene la chance de hacerlo por escrito.

La audiencia comenzó a las 13. Sain declaró por zoom, mientras el presidente de la comisión de Acuerdos, Joaquín Gramajo, se encargó de leerles las 17 preguntas que propuso la defensa de Ferraro, a cargo del abogado Sebastián Oroño. “No voy a hacer ninguna consideración sobre la causa penal”, le dijo Sain a los legisladores. “Además, creo que ustedes lo saben, la causa judicial” para que se investigue si la agencia de turismo de Oldani operaba como pantalla de una cueva financiera “se inició con una denuncia mía, cuando yo era ministro de Seguridad”, recordó.

La denuncia la presentó ante el Juzgado Federal Nº 2 de Santa Fe porque la “intermediación financiera no autorizada” y el “lavado de activos” son “delitos federales”. Y “las distintas instancias donde se discutió la competencia en la justicia provincial me dieron la razón. Por eso, la denuncia la hice en el ámbito federal”, aclaró. “Estoy a disposición de la comisión para lo que sea, pero en todo lo referido a la investigación federal, no voy a hacer consideraciones”.

-Entonces, vamos a hacer así -le propuso Gramajo-. Yo le voy a formular las preguntas y usted me dice: 'No corresponde'. Entonces, pasamos a la otra y así sucesivamente. ¿Me comprende?.

-Si, como dicen las películas británicas: No coments –bromeó Sain.

-Bueno, perfecto –le contestó Gramajo.

Y así ocurrió con el resto del pliego. La defensa de Ferraro le preguntó a Sain si el dinero –del que solo quedaron las fotos- “pertenecía al círculo rojo santafesino”, “si sabía quiénes componen ese círculo rojo” y si la agencia de turismo pertenecía al círculo rojo” y la respuesta fue la misma: “No lo comento”.

Le preguntaron también si “en las primeras horas de la investigación del homicidio de Oldani (el 11 de febrero de 2020) mantuvo conversaciones con el fiscal regional Arietti”, si “Arietti estaba al tanto de los movimientos de la investigación” y si “Arietti le solicitó alguna medida o intervención y en su caso, cuál”. Y la respuesta del ex ministro se repitió otras tres veces: “No lo comento”.

-Perfecto, le agradecemos. Esto se lo vamos a elevar al diputado Busatto (que actúa en la comisión bicameral como acusador de Ferraro) y a la contraparte, el doctor Oroño, que defiende a la fiscal Ferraro –explicó Gramajo.

En el arranque, Sain había impugnado la “competencia” de la Legislatura para el juzgamiento disciplinario de los fiscales de la provincia. Son “facultades que fueron apropiadas indebidamente por la Legislatura” y “rompen el principio fundamental del sistema republicano que es la división de poderes”, planteó.