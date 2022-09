El presidente de Perú, Pedro Castillo, invitó este martes al nuevo presidente del Congreso, José Williams, a sostener una reunión “de trabajo y coordinación” en el Palacio de gobierno "para que gane" el país.

A través de una carta, el mandatario le hizo llegar sus "cordiales felicitaciones" a Williams y lo invitó a reunirse ante "la necesidad de fortalecer el diálogo con el Poder Legislativo para construir una sola agenda nacional, pensando siempre en la democracia, en el Estado constitucional de derecho y un mejor futuro para todos los peruanos".

"Le invito a sostener una reunión de coordinación y trabajo en Palacio de gobierno, según usted disponga", se lee en el documento.

Por otro lado, desde su cuenta de Twitter, el jefe de Estado escribió: "Cumpliendo con mi palabra, hago extensiva la invitación para que gane el Perú" y compartió la misiva remitida a Williams, un militar en retiro y legislador del partido opositor Avanza País, quien el lunes pasado fue elegido presidente del Congreso, tras la censura de Lady Camones.

Camones fue censurada de su cargo luego de una polémica filtración de audios en los que el presidente de Alianza para el Progreso (APP) y candidato a gobernador, Cesar Acuña, le pedía a la legisladora la aprobación de leyes que podrían beneficiar a su campaña de cara a las elecciones regionales en La Libertad del 2 de octubre.

“El país merece lo mejor. Yo me voy con la frente en alto, he dado mis servicios, mi tiempo, mi amor hacia el país y considero que he hecho las cosas bien. Lamentablemente, este es el resultado. Yo llego a mi curul y sigo trabajando por mi región y por mi país”, declaró Camones ante la prensa luego de su censura y añadió que espera que la oposición pueda unirse y darle una nueva oportunidad al país.

La moción de censura se aprobó el pasado lunes en el pleno del Congreso con 61 votos a favor, 47 en contra y cinco abstenciones. Ahora, el Congreso deberá elegir a un nuevo presidente. Camones había sido elegida a fines de julio.