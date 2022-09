Un nene de 12 años que fue golpeado por sus compañeros de colegio de la ciudad misionera de Eldorado tendrá clases desde su casa para no perder la continuidad pedagógica, según confirmaron las autoridades educativas locales.



El hecho ocurrió el pasado viernes, en la Escuela N° 689 ubicada al noroeste de la provincia norteña, cuando se viralizó un video filmado por los alumnos mientras agredían a otro estudiante que permanecía sentado, con la cabeza inclinada hacia el piso, insultándolo al grito de “mirá a la cámara”.

Luego de que las imágenes se difundieran en las redes sociales, la madre del chico hizo la denuncia en la comisaría Segunda de Eldorado. Además, la Dirección de Nivel Primario del Consejo General de Educación (CGE), el Gabinete Pedagógico Interdisciplinario (GPI), el equipo de Dirección de la Niñez y Adolescencia y el Centro Provincial de la Mujer (Cepromu) brindaron asistencia psicológica a la víctima.

Clases domiciliarias

El chico agredido, además de la contención psicológica, tendrá clases en su casa durante esta semana para no perder la continuidad pedagógica, según informó el portal El Territorio. De esta manera, se estima que el nene retornará a las clases presenciales dentro de siete días.

Asimismo, según trascendió, el chico también cambiaría el turno de clases y pasaría a la tarde para que pueda estar rodeado de compañeros y “amigos del barrio”.

A través de un comunicado, la CGE indicó que se hará un seguimiento institucional, mientras se concretan talleres y charlas para abordar la situación “y generar mecanismos que eviten su repetición”. “Como el nene no quería volver a la escuela lo que le hemos propuesto a la mamá fue una maestra domiciliaria por esta semana”, remarcó Dora Gallardo, responsable de la institución.

No quiere volver a la escuela

Cintia, la madre del nene, aseguró que el chico le confesó que no quiere volver a la escuela. “Quiero que mi hijo sea el último en sufrir esto y que ningún chico vuelva a pasar por lo mismo. No quiere volver a clase, no quiere volver a ese aula, quiere cambiarse”, explicó la mujer.

Miriam Ruiz, de la Secretaría Escolar, manifestó que lo ocurrido es un problema “grave” pero que no se puede “perder de vista que estamos tratando con niños”. En ese sentido, aclaró que los mismos agresores son menores de edad, y que por ese motivo “es difícil imponer sanciones”.

“Debemos primero contener al menor agredido e implementar programas y tareas tendientes a que este tipo de hechos no se repitan”, agregó Ruiz.

Marcha contra el bullying

El caso tomó una gran relevancia en Eldorado y generó conmoción entre los habitantes. Este martes, se realizó una multitudinaria marcha bajo la consigna “Bullying a nadie”.

La movilización fue organizada por padres de alumnos de la Escuela N° 689, donde la víctima fue agredida.

Según indicaron los impulsores de la convocatoria, el próximo paso será utilizar el espacio ciudadano en el Concejo Deliberante para plantear la gravedad del hecho.

Desde la Secretaría Escolar anticiparon que se realizarán charlas y que se convocará a especialistas para debatir sobre el bullying en las aulas. Al mismo tiempo, confirmaron que están trabajando en una aplicación para que alumnos, padres y docentes en conjunto puedan tratar la problemática.