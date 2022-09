TEATRO

Jardín fantástico



Escrita y dirigida por Agostina Luz López, la obra es un recorrido guiado por diez adolescentes. El público podrá moverse al mismo tiempo que ellxs, espiando sus modos y formas. “Hacía mucho que tenía ganas de trabajar con adolescentes. Me interesa esa edad donde la vulnerabilidad aflora porque no está ensayada una personalidad, porque hay algo que no está fijo y en ese tamborileo lo más genuino se revela" dice López. Un grupo de adolescentes decide dejar de lado sus familias para reunirse en una casa-jardín con el fin de inventar y experimentar una nueva forma de vivir juntxs. La obra es una escritura en voz alta de este grupo de estudio, un diario íntimo colectivo. Con Antonia Brill Perrotta, Catalina Burak, Sofía Guerschuny Pesci, Giulia Heras, Jacinta Perez Berch, Carolina Paula Rojas, Catalina Pietra, Noah Salamanca Tola, María Luz Silva, Lina Ziccarello.

Los sábados y domingos a las 18 en Zelaya 3134, Abasto, CABA. Entradas por Alternativa. Hasta el 13 de noviembre.

Tibio

Escrita y dirigida por Mariano Saba, con la actuación de Horacio Roca, este unipersonal transcurre en Argentina en 1979. Joaquín Rodríguez Janssen da clases de literatura española en un colegio secundario. A partir de la lectura de ciertos textos de Miguel de Unamuno discute con un alumno llamado Sánchez. El altercado lo lleva a cuestionarse su rol docente y activa el control de las autoridades escolares. Premio Argentores Mejor Obra Unipersonal 2021.

Los domingos a las 18 en Moscú Teatro, Ramírez de Velasco 535, CABA. Entradas por Alternativa.





MÚSICA

Know Your Enemy

La banda galesa Manic Street Preachers acaba de relanzar su sexto álbum de 2001--que, famosamente, presentaron en el teatro Karl Marx de La Habana para un público que incluía a Fidel Castro--,en formato de CD y vinilo que ofrece ediciones remixadas y reconstruidas hasta formar dos discos, lo que era el plan original. La idea, entonces, era continuar el éxito de This Is My Truth Tell Me Yours con dos discos: uno agresivo y rápido, llamado Solidarity, y otro más conciliador y reflexivo, llamado Door to The River. Pero les pareció un exceso y lanzaron Know Your Enemy, que aunque no es una genialidad tiene algunas de sus mejores canciones como "Ocean Spray" o "So Why So Sad". Relanzar el disco fue la oportunidad de volver al plan primero con las cintas originales y su colaborador de siempre en el estudio, David Eringa. Además la edición tiene demos y bonus tracks.

The Cherry Trees Are Still in Blossom

El sueco Jens Lekman eliminó de su catálogo Oh You’re So Silent Jens, su primer disco que en realidad era un compilación de previos EPs excelentes. El motivo: problemas legales con sampleos. Lanzado en 2005, se volvió inconseguible. Ahora sin embargo lo volvió a grabar entero, quitando los momentos que causaron problemas con el título de The Cherry Trees Are Still in Blossom y añadiéndole siete nuevos cortes. El resultado es una maravilla, como era el original: el tiempo no parece haber pasado para estas canciones de folk-pop y sus letras juveniles pero hermosas; se destacan la versión nueva de "Julie" y la melancólica "Sky Phenomenon".

ONLINE

American gigolo

La nostalgia por los años 80 está en todos lados y el clásico de Paul Schrader con Richard Gere era demasiado atractivo como para dejarlo de lado en esta era de remakes y reboots. La nueva serie, disponible en Paramount+, presenta a Jon Bernthal (La ciudad es nuestra) en el rol titular del amante de las mujeres… por un precio nada módico. En el fondo, no se trata tanto de una reversión del film original como de una relectura para los tiempos post #MeToo. La historia está ahora narrada en tres tiempos: el pasado remoto, con un joven Julian iniciándose en el negocio de la prostitución; sus días de gloria en el métier y el asesinato del cual fue injustamente acusado; el presente, luego de quince años de prisión, con un pasado que se resiste a ser olvidado y la policía pisándole nuevamente los talones. Como en el largometraje de 1980, hay un tono policial revistiendo el relato, al tiempo que las pulsiones corporales y económicas vuelven a poner de relieve las contradicciones de toda una sociedad.

The Serpent Queen

“Algunos historiadores han exculpado a Catalina de las peores decisiones de la corona francesa, aunque las evidencias de su crueldad se encuentran en sus cartas”, afirma Wikipedia en su entrada sobre Catalina de Médici, una de las responsables de la Matanza de San Bartolomé de 1572, en la que murieron miles de hugonotes. La nueva serie de Starzplay, protagonizada por Samantha Morton, vuelve a ejemplificar la fascinación de los formatos seriados por las actividades de la realeza, del lugar y el tiempo que fueren, en particular cuando se trata de personajes algo o bastante perversos. El guion está basado libremente en el libro de Leonie Frieda, biografía histórica que logró convertirse en bestseller.

CINE

La conferencia

Presentada hace una semana en el Festival de cine alemán y ahora de estreno en salas de cine, la película del alemán Matti Geschonneck recrea uno de los eventos más escalofriantes de la historia germana del siglo XX: la así llamada Conferencia de Wannsee, llevada a cabo el 20 de enero de 1942. En un enclave berlinés rodeado de lagos y animales silvestres, un grupo de funcionarios se reúne para discutir los detalles de la puesta en marcha de la “Solución final a la cuestión judía”, que derivaría en el exterminio planificado de cerca de seis millones de ciudadanos judíos en Europa. El guion está basado en las transcripciones de las conversaciones originales y la apuesta del realizador –que rechaza de plano el uso de la música incidental como elemento enfático para dirigir las emociones– está centrada en las diferencias y rencores entre los representantes de las diferentes dependencias, desde el Ministerio Exterior a la Gestapo, poniendo de relieve el origen burocrático de los horrores por venir.

Destello bravío

Disponible en MUBI, la ópera prima de la española Ainhoa Rodríguez es uno de los debuts más estimulantes de la temporada festivalera 2021-2022. Inclasificable y sorprendente, la película describe los extraños acontecimientos que ocurren en un minúsculo pueblo de Extremadura. Allí, un puñado de mujeres comienza a dar rienda suelta a deseos que permanecían ocultos bajo varias capas de represiones (y la dominación de los hombres, desde luego). Feminista pero alejado de agendas dogmáticas, el film, protagonizado por actrices y actores no profesionales, tiene “ideas mías, que parten de mi subjetividad, pero lo que pude experimentar en el pueblo terminó habitando la película”, declaró la realizadora.

TV

Ghosts

Una sitcom definitivamente diferente. Y fantasmagórica. Las historias de espíritus atrapados en mansiones tenebrosas suelen comenzar de afuera hacia adentro, y son los nuevos inquilinos quienes empiezan a notar que algo extraño ocurre dentro de esas paredes. La serie estadounidense creada a partir de su homónima británica –todo un caso de estudio que ya merece un libro– parte desde el otro extremo y presenta a los inquietos fantasmas de una morada solitaria descubriendo que la casa en cuestión acaba de ser ocupada por seres humanos ciento por ciento vivos. Ellos son Samantha y Jay, una periodista independiente y un chef en pleno ascenso que llegan desde la gran ciudad luego de gastar todos su ahorros en un inmueble en pésimo estado. Y, desde luego, semi habitado por una ecléctica fauna del Más Allá. Un detalle: todos los fantasmitas murieron en ese mismo lugar, en circunstancias poco menos que misteriosas. ¿Podrán convivir en algo parecido a la armonía?

Miércoles a las 22, por Universal Comedy.

War of the Worlds

Fueron varias las adaptaciones de la celebérrima novela de H.G. Wells llevadas al cine y la televisión durante las últimas tres décadas. En la pequeña pantalla, además del fiel traspaso de la miniserie británica de 2019, cuyo relato coincidía en tiempo y espacio con el texto original, la superproducción franco-americana iniciada ese mismo año –una coproducción entre Canal+ y Fox– regresa con su tercera temporada, nuevamente protagonizada por Gabriel Byrne, que “retoma la historia mientras los sobrevivientes y los alienígenas llegan a un nuevo punto de quiebre, y un fenómeno aterrador aqueja a incontable gente alrededor del mundo”, según detalla la gacetilla de prensa.

Lunes a las 21, por OnDirecTV.