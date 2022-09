Matías Pauluch estaba esperando un colectivo cuando vio que a dos personas que iban en una moto se les cayó una bolsa. Cuando intentó avisarles, ya estaban lejos. Se acercó hasta el paquete y vio que había fajos de dinero, muchos, que sumaban aproximadamente unos 2.000.000 de pesos. Eran para el tratamiento médico del hijo de la pareja que circulaba en motocicleta en la localidad misiones de Leandro Alem.

El dinero era para el tratamiento médico del hijo de la pareja que circulaba en motocicleta en la localidad misionera de Leandro Alem. Matías no dudó y comenzó la búsqueda para encontrarlos y devolverles la importante suma, "como le enseñó su mamá".



"Fue cerca de la parada de colectivo, pasó una moto con un señor, una señora y un nene en el medio y veo que se le caen un par de cosas porque la mujer tenía un bolso colgado atrás", contó.



El hombre de 35 años señaló que dentro de la bolsa había más de dos millones de pesos. “Había fajos de billetes de 1000 y de 500. Lo primero que hice fue mirar hacia atrás y acercarme al señor que estaba detrás de mí en la fila del colectivo para preguntarle si los conocía. Me dijo que pudo ver para dónde se dirigían, y yo seguí las indicaciones”, relató.

“Lo primero que pensé es en devolver la plata, porque vi la cantidad y pensé que podía ser importante. Aparte no es mío, es algo que debería hacer cualquier persona”, justificó.

Matías llamó a un amigo y juntos comenzaron el rastreo. Recorrieron varios kilómetros y resolvieron dirigirse a una estación de servicio cercana para consultar si los dueños del dinero habían parado a cargar combustible. Efectivamente, según le confirmaron, la familia en cuestión había pasado por allí. Entonces dejó su número de teléfono a los trabajadores del lugar para establecer un contacto y poder devolver la plata.

“Supongo que, en chiste, en la estación de servicio me dijeron que repartamos la plata. Yo no iba a tocar esa plata porque no sabía para qué era, ni de quién era”, dijo.

La devolución y la enseñanza de su madre

Los empleados de la estación pudieron dar con la familia por los datos aportados en la compra de combustible y se los dieron a Matías, quien se dirigió a la casa y les devolvió el dinero. Allí se enteró que la importante suma estaba destinada al tratamiento médico del bebe de la pareja.

“La señora se emocionó mucho porque se ve que era importante para ella. Me dijo que habían vendido una moto y un par de cosas, y que estaban juntando para eso. Fue un momento bastante satisfactorio para mi persona”, admitió.

Matías contó que la pareja intentó retribuir su gesto con una recompensa monetaria, pero que no la aceptó.

“Me quisieron dar 10 mil pesos y le dije que no, porque no podía aceptarlos si se supone que es para los estudios de la criatura. Hice lo que tenía que hacer, lo que me hacía sentir bien”, explicó.

E insistió: “Nunca tuve esa cantidad de dinero en la mano y se siente una especie de nervios. No estaba tranquilo y necesitaba devolver esa plata”.

“Yo no conté el dinero, pero cuando entregué la bolsa el hombre me dijo que había $2.500.000. Calculo que un poco menos, pero la cifra era muy cercana”, detalló.

“A mi mamá le conté de lo sucedido una vez que ya había devuelto la plata. Siempre me enseñó esos valores y me dijo que estaba bien lo que hice”, valoró.

