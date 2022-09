La comunidad sorda de Salta, manifestó su repudio a la ley provincial N° 8329, recientemente aprobada por la Cámara de Diputados de Salta, y promulgada por el Ejecutivo Provincial. Aseguraron que la iniciativa no fue consultada con el sector, presenta desconocimiento en cuanto a tratados y legislaciones internacionales, y resulta ofensivo para las personas sordas.

La integrante de la Asociación para la Promoción de Servicios de Traducción e Interpretación en Lengua de Señas de Salta, y también coordinadora de la tecnicatura TILSA, Verónica Mercado, dialogó con Salta/12 y contó que se enteraron de casualidad de la promulgación de la ley. Contó que al leer lo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, se generó un malestar general por el desconocimiento de lo que sucede con la comunidad sorda, lo cual quedó expresado en la legislación.

Mercado afirmó que "se demuestra un nulo conocimiento de la lengua de señas y del lenguaje de interpretación", teniendo como consecuencia, una ley "ofensiva para la comunidad sorda". Por ello, se manifestaron este último lunes en la Legislatura salteña.

A través de un escrito que elaboró la Asociación a la que pertenece Mercado, junto a la Asociación de Sordos de la Provincia de Salta, se dejó en claro que el concepto correcto para mencionar a la LSA es “Lengua de Señas Argentina” sin la "s" al final de la palabra "argentina", ya que el adjetivo “argentina” refiere directamente a la lengua y no así a las señas. "Mencionarlo de esta manera descalifica a la LSA", como sucede en la legislación recientemente promulgada.

También, la ley 8329, dispone como primer artículo, la "creación del Servicio de Interpretación en la Lengua de Señas Argentina(s) para personas con discapacidad auditiva en los organismos públicos provinciales, con el objeto de satisfacer su demanda de comunicación en la realización de todo tipo de trámites oficiales de índole provincial".

No obstante, la comunidad sorda salteña, explicó que estos servicios ya se encuentran regulados por normativas amplias y específicas, "las cuales evidentemente no fueron respetadas en la Ley de referencia". Por lo que precisaron que "reglamentar y poner en marcha esta ley pone en riesgo diversos derechos de la comunidad sorda en particular y del colectivo de profesionales que llevan adelante estos servicios en general".

Por ello, y de acuerdo a lo expuesto en la nueva legislación provincial, se dejó en evidencia "graves errores conceptuales y de contenido que afectan directamente a las Personas Sordas de Salta en perjuicio de derechos constitucionalmente garantizados", precisaron en el texto. Donde insistieron que dichos términos son érroneos y "propios de una mirada o perspectiva médica, capacitista y rehabilitadora" que no pueden coexistir actualmente en la legislación que refiere a las personas con discapacidad ni a las personas sordas, en este caso.

En esa línea, expresaron que el proyecto de ley no fue trabajado con ninguna de las instituciones que reúne a personas sordas o profesionales de la traducción e interpretación de Lengua de Señas.

Sobre todo, cuando la República Argentina ratificó la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad (CDPD), donde se reconoce a las personas sordas desde la mirada de los derechos humanos. "El concepto correcto es ese, ya que da cuenta de esta minoría usuaria de una Lengua de Señas y constructora de una Cultura propias", precisaron en el escrito.

Allí, también se recordó que la Convención deja acentado que para la elaboración y aplicación de legislación y políticas efectivas, los Estados deben llevar adelante "consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan".

Por una nueva Ley

Desde la comunidad sorda de Salta, relataron que desde hace años vienen interviniendo y reuniéndose con diferentes actores involucrados para lograr la aprobación de una Ley que reconozca a la LSA a nivel provincial, en consonancia con la campaña por una Ley Federal llevada a cabo actualmente por la Confederación Argentina de Sordos. No obstante, "estos pedidos y gestiones no fueron oídos". Incluso, cuando legisladores -en plena campaña política- se comprometieron a abordar la temática.

Por ello, en el escrito difundido a la prensa, manifestaron una "gran preocupación ante el proceso, aprobación y promulgación" de la nueva ley. Por lo que, solicitaron "la abrogación de la misma y el tratamiento de un nuevo proyecto que garantice los derechos de la comunidad sorda salteña y de los profesionales de la traducción, interpretación y accesibilización en Lengua de Señas".

Integrantes de la comunidad, se manifestaron frente a la Legislatura salteña este últimos lunes, lo que derivó en que sean recibidos por algunos diputados. En ese sentido, la representante de Capital, Laura Cartuccia, se comprometió "a trabajar en un nuevo proyecto de ley que modifique los artículos", que fueron rechazados por la comunidad. Además, de mediar por una LSA propia de la provincia.

Mercado dijo que si no se tiene en cuenta que la Lengua de Señas, que es la base para cualquier acción en beneficio de la comunidad, "toda política que se implemente cae en letra muerta".