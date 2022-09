El director técnico de River, Marcelo Gallardo, consideró que la derrota ante Banfield en el Monumental en un partido válido por la 19º fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) "no es para dramatizar" y respaldó a los jugadores al decir que “estamos lejos de cortar cabezas".



"Si tengo que hablar sobre el partido, que es lo que cuenta, es ser reiterativo de lo irregular que fuimos durante el año. No nos permitió crecer como equipo y las dos derrotas consecutivas lo convirtieron en racha negativa", manifestó el Muñeco en conferencia de prensa tras el encuentro.

Gallardo opinó que "no jugamos mal, cometimos dos errores que nos costaron caro, sobre todo el segundo gol. Después teníamos el envión y energía a favor para tener claridad, para buscar el resultado y eso nos jugó una mala pasada”.

“Es un partido difícil de explicar, pero no es para dramatizar. Por lo menos yo, quizá afuera quieran hacerlo. No nos encontramos y es mi responsabilidad porque no pudimos ser equilibrados en el deseo de conformar un buen equipo y ser confiables”, agregó el entrenador millonario.

El DT riverplatense expresó que “es un juego, se trata de eso, de mantener convicciones, trabajar, acompañar el proceso negativo, no esconderse, protegernos para salir y fortalecernos de los malos resultados, sin dramatizar de más".

En referencia a las posibilidades matemáticas del equipo de seguir peleando por el torneo, Gallardo resaltó que "estamos a un mes y medio con muchos partidos y hay que seguir preparándose y después veremos. Estamos lejos de cortar cabezas porque el club está mirando hacía delante y más allá de que hoy el equipo no acompañe, seguiremos mirando hacia delante, porque esa es la idea y ese será siempre el enfoque”.