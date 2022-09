En los 24 años de su fantástica carrera, el suizo Roger Federer entabló un clásico con el cordobés David Nalbandian, protagonizó recordadas batallas tenísticas con el tandilense Juan Martín Del Potro y quedó curiosamente con historial negativo ante sólo dos argentinos: Lucas Arnold y Franco Squillari.



La leyenda suiza, que este jueves anunció su retiro del circuito profesional en la Laver Cup que se disputará del 23 al 25 de septiembre en Londres, se enfrentó a 19 tenistas argentinos en el circuito ATP y aventajó a 15 en el historial, ya que con el bonaerense Guillermo Cañas y el azuleño Federico Delbonis terminó igualado.

En la etapa más fructífera de su trayectoria, Federer mantuvo una gran rivalidad con Nalbandian, quien llegó empatado en la estadística hasta 2007 (8-8) y finalmente quedó en desventaja (8-11) en los últimos años de su carrera. Ya en la época de juveniles, ambos jugadores habían protagonizado duelos muy calientes.

El "Rey David", retirado en 2013, le ganó en los primeros cinco enfrentamientos como profesionales y en dos de las tres finales que disputaron: Masters de Shanghái en 2005 y Masters 1000 de Madrid en 2007. También lo venció en su tierra, Basilea, en las semifinales de la edición 2002 del Abierto de esa ciudad, un torneo especialmente valorado por el suizo.

En torneos de Grand Slam, Federer terminó arriba 4-2 con victorias en Australia 2004, US Open 2005, Roland Garros 2006 y Wimbledon 2011, el último antecedentes entre ambos. Sus derrotas ante el cordobés fueron en Australia y el US Open en la temporada 2003.

Del Potro, amigo de Federer en el circuito, fue el otro jugador argentino que discutió mano a mano ya que pudo doblegar al talentoso jugador helvético en partidos emblemáticos. El más recordado, acaso en la jornada más importante de su vida deportiva, fue la final del US Open 2009, que le dio al argentino su único título major. A días de cumplir los 21 años, el tandilense le ganó 3-6, 7-6 (5), 4-6, 7-6 (4), 6 -2 y puso fin a su reinado en Nueva York que registraba cinco consagraciones consecutivas. La anterior derrota del entonces número 1 del mundo en Flushing Meadows había sido ante Nalbandian en la cuarta ronda de la edición 2003.

Federer pudo con "La Torre de Tandil" en los otros dos juegos que demandaron cinco sets (semifinales de Roland Garros 2009 y cuartos de final del mismo torneo en 2012) pero resignó dos definiciones por el título en Basilea (2012 y 2013). Con 25 partidos, Del Potro fue el argentino que más veces enfrentó a Federer y el historial quedó ampliamente en favor del suizo con 18 victorias y siete derrotas.

Sólo Arnold y Squillari pueden presumir en el tenis nacional de tener "de hijo" a una de las máximas glorias del deporte blanco. El primero le ganó en el único cruce de 1998 en el torneo de Gstaad, en Suecia, del que Roger participó como invitado especial cuando tenía apenas 16 años y 11 meses y ocupaba el puesto 702 del ranking mundial.

Squillari lo hizo dos veces años después, en el Masters 1000 de Hamburgo 2001 y el ATP de Sydney 2003, y se retiró invicto en el historial. "Le gané en Hamburgo en 2001 cuando teníamos 19 años y él estaba 15 del mundo. Yo estaba un puesto por debajo, 16. La segunda victoria es menos creíble. En el 2003, en Sydney, él era 6 del mundo y yo en cancha dura no le ganaba ni a mi abuela. Cuestión que le terminé ganando 6-2 y 6-3. Lo tengo de hijo y nunca me ganó un set", recordó Squillari con humor durante una entrevista en noviembre del año pasado.

Récord de Federer ante tenistas argentinos

* Juan Martín Del Potro: 18 victorias - 7 derrotas (25 partidos).

* David Nalbandian: 11-8 (19)

* Guillermo Cañas: 3-3 (6)

* Juan Ignacio Chela: 6-0 (6)

* Gastón Gaudio: 5-0 (5)

* José Acasuso: 5-0 (5)

* Mariano Zabaleta: 3-1 (4)

* Leonardo Mayer: 4-0 (4)

* Juan Mónaco: 4-0 (4)

* Diego Schwartzman: 4-0 (4)

* Guilermo Coria: 3-0 (3)

* Federico Delbonis: 1-1 (2)

* Guido Pella: 2-0 (2)

* Franco Squillari: 0-2 (2)

* Carlos Berlocq: 2-0 (2)

* Diego Hartfield: 2-0 (2)

* Lucas Arnold: 0-1 (1)

* Brian Dabul: 1-0 (1)

* Máximo González: 1-0 (1)