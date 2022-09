El ministro de Trabajo Claudio Moroni aseguró este jueves por AM750 que si bien desde el Gobierno nacional no descartan la idea de dar un bono para los trabajadores registrados, las expectativas están puestas en ver “cómo evolucionan las paritarias” y la inflación que, según el funcionario, “está levemente descendente”. “Eestá entre las posibilidades de análisis”, dijo sobre una suma excepcional.

El bono es uno de los reclamos que viene levantando el sector gremial. Así lo dejó claro el secretario general de ATE Hugo Cachorro Godoy: “Queremos que el Gobierno tome medidas de aumentos de emergencia y fortalecer las paritarias. Hay que hacer las dos cosas juntas. Si no, se pierden los aumentos de todos los trabajadores, sobre todo de los trabajadores precarios, en negro y cuentapropistas”.



“Aunque tenemos laburo, padecemos hambre. Desde julio reclamamos un salario universal y elevar el valor del salario mínimo, vital y móvil, que está abajo de la indigencia. No tuvimos respuestas. Sólo hubo un tímido intento de un proyecto de ley que sigue durmiendo la siesta en el Congreso”, se lamentó el sindicalista en declaraciones a AM750.

Y adelantó que, de no haber respuestas, comenzarán las medidas de fuerza: “Estamos desarrollando un plan de lucha. Desde ATE pedimos adelantar las paritarias para septiembre. No obtuvimos respuestas. Por eso convocamos a una reunión. Si antes del lunes no hay respuesta, vamos a convocar a un paro y movilización de todos los trabajadores estatales”.

Bono de Anses para sectores vulnerables

A la par, el gobierno nacional pasó para esta semana la definición de quiénes cobrarán el bono que otorgará la Anses a los sectores más vulnerables.

En las negociaciones los movimientos sociales acordaron las líneas generales de la medida: el ingreso llegaría a dos millones cien mil personas, que recibirían un monto de 16.500 pesos mensuales.

El total será pagado con una parte de lo que el Estado recaude con las exportaciones del complejo sojero durante este mes, a raíz del beneficio del dólar soja. Sin embargo, todavía está pendiente que el ministro de Economía determine qué porcentaje de lo recaudado será destinado a financiar el bono por lo que, por ahora, su creación es una promesa.