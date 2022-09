En el marco de la investigación por el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner se conoció el detalle de la declaración que brindó la vicepresidenta en la causa. "Solo me di cuenta del hecho cuando lo vi por televisión", afirmó ante la jueza María Eugenia Capuchetti, a quien le explicó que en el momento del ataque no registró que Fernando Sabag Montiel había intentado dispararle con un arma en la cabeza.

La vicepresidenta declaró como testigo el viernes 2 de septiembre durante casi 50 minutos en su departamento del barrio porteño de Recoleta, hacia el cual se trasladaron desde los tribunales federales de Comodoro Py 2002 la jueza a cargo de la causa y el fiscal Carlos Rívolo, encargados de la investigación.



El momento del ataque

"Cuando vine acá luego de salir del Senado la gente me estaba esperando a la salida de casa con cánticos, apoyo y libros para firmar", relató Fernández de Kirchner durante la declaración que prestó frente a la jueza federal María Eugenia Capuchetti el viernes 2 de septiembre por la mañana, el día posterior al atentado.



Al brindar su testimonio, Fernández de Kirchner precisó: "Cuando bajo, hago un trayecto y la gente se forma en un semicírculo sobre la calle Juncal. Yo comienzo a caminar, saludo a la gente y muchos de ellos traen libros para que se los firme. Cuando estaba dando la vuelta por la calle Juncal, veo que alguien revolea un libro".



"Es la primera vez que me pasa desde que presenté el libro. Nunca me pasó que revoleen un libro. Cuando pasa eso, me agacho a agarrarlo. Cuando me levanto, veo que se arma un tumulto de personas que agarran a una persona. Ahí recordé que el día anterior un repartidor había agredido a una persona de mi custodia y pensé que era un caso similar", continuó, y señaló que luego firmó unos libros más y entró a su domicilio.

Cómo se enteró

Luego de brindar aquella descripción, la vicepresidenta identificó el momento en que se enteró de lo sucedido: "Cuando venía en el ascensor, mi secretario Diego Bermúdez estaba muy nervioso y me dijo que creía que había habido un arma porque había escuchado un clic. Cuando llegamos al domicilio, nos sentamos en el comedor diario, vimos las imágenes y constatamos lo que había ocurrido".



Mientras siguió con su relato, Fernández aseguró que ahí fue cuando se empezó "a enterar lo que había pasado, que esta persona es brasilero y seguí obteniendo información de esa manera, es decir, a medida de lo que iba surgiendo".

Ante una pregunta del fiscal, la expresienta enfatizó: “Solo me di cuenta del hecho cuando lo vi por televisión”.

La causa

El intento de magnicidio contra la Vicepresidenta ocurrió el jueves 1 de setiembre por la noche, en la puerta de su domicilio en el barrio porteño de Recoleta, mientras cientos de militantes se congregaban allí para expresarle su apoyo, en el marco del juicio denominado Vialidad.

Por el hecho, hay cuatro detenidos hasta el momento, dos de los cuales -Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel- fueron procesados este jueves con prisión preventiva como coautores de atentado

Ambos permanecerán detenidos y sus defensas oficiales deberán definir si apelan o no esta decisión ante la Cámara Federal porteña. Sabag Montiel, quien dijo ser remisero y "vendedor de algodones de azúcar", permanece detenido en la Unidad de Detención de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Uliarte, por su parte, declaró en la Justicia que su ocupación es ser "vendedora ambulante los fines de semana" y que estaba terminando el último año de la escuela secundaria y había empezado a cursar el programa UBA XXI para ingresar a la carrera de Medicina, según se consignó en el procesamiento.