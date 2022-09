Entre Sandra Corizzo y Reynaldo Sietecase hay una alquimia especial, de música y poesía imbricadas, que interactúan y abren mundos. Con El amor muerde visitaron escenarios durante cuatro años, y ahora se lanzan a una segunda apuesta, que prosigue aquella pero desde una óptica diferencial. Con Te amaré nunca más, el dúo se propone abordar desde múltiples posibilidades el final de una relación, en un abanico de sentimientos que presentarán hoy a las 21 en Sala Lavardén (Sarmiento y Mendoza).

“Con Reynaldo tenemos un proceso de trabajo bastante variable; lo que hacemos es decirnos lo que estamos buscando, lo charlamos, y proponemos poemas y canciones que puedan linkearse a esas temáticas, viendo cuál ‘matchea’ con cuál. Por ejemplo, yo tengo una canción que se llama ‘Novia fugitiva’ y él un poema que es ‘Corazón en fuga’, en donde le habla al corazón porque se fue con ella, y yo arranco mi canción diciendo: ‘Me voy, me voy’. Si bien el match que se conforma no es necesariamente literal, artísticamente hay una conexión; eso es algo que se dio muy espontáneamente en El amor muerde, pero ahora, al ser una temática más definida, hubo momentos en donde tuve que componer alguna cosa y Reynaldo escribir algún texto para ciertas ideas y cuestiones que queríamos trabajar”, explica Sandra Corizzo a Rosario/12.

Te amaré nunca más cuenta con dirección de Mariela Asensio y deposita su atención preferencial en los variados y complejos desenlaces de una relación; como explica la cantante: “En El amor muerde la temática era más amplia, estaban todas las etapas del amor, pero en éste el tema es la despedida. Inicialmente no estábamos muy seguros sobre si iba a ser sólo la despedida o si sumábamos alguna otra cosa, como el amor después del amor, que podía traducirse también en el amor a la patria, a la familia o a los amigos; en verdad, empezó a ser muy vasta la cantidad de modos de despedirse que uno tiene, al terminar una relación de pareja. Así que finalmente la idea nos pareció muy amplia; y además Rey es un capo poniendo títulos, para mi gusto, ‘Te amaré nunca más’ es una genialidad y fue idea suya”.

-Igualmente, no deja de ser un desafío abordar el final de una relación para el espectáculo.

-A cierta edad, seguro que uno pasó por un montón de despedidas amorosas y de situaciones que te llevaron a separarte; la idea era también la de exorcizar un poco eso, para que quien lo vea se reconozca tanto como lo hacemos nosotros. También hay bastante ironía, humor y simbolismo. Por ejemplo, tengo una canción que se llama “Los elefantes”, que básicamente habla de los elefantes así como Charly habla de los dinosaurios, donde si bien no está diciendo nada sobre los militares, lo hace. Yo estoy usando la idea de los elefantes como lo hace Elsa Bornemann en su cuento Un elefante ocupa mucho espacio, en donde estaba hablando del proceso también. En otra canción, más pop, uno le habla al otro diciendo que ya no pueden ser amigos, porque se separaron; y de paso le respondo al tango “Mano a mano”, que es el compendio del machismo de la época, en donde la mina es la loca porque está con el tipo de guita: “Y mañana, cuando seas un descolado mueble viejo y no tengas esperanzas en el pobre corazón, si precisás una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo”; pero con amigos así, ¿quién necesita enemigos? Por su parte, Reynaldo también tiene poemas oscuros y otros más livianos o graciosos, siempre con cierto humor e ironía.

-¿Qué sentís te aporta la poesía de Reynaldo?

-Muchísimo, porque para un dialogo siempre hacen falta dos voces. Yo acabo de lanzar el single “Salvavidas”, que estuve laburando con Dani Pérez, y que está incluido también en el espectáculo. Esa versión tiene una producción hermosa, que llevó meses de trabajo, pero no tiene nada que ver con la versión de Te amaré nunca más, intervenida por la poesía de Reynaldo. Cuando íbamos probando cosas, empezamos a notar que había partes de un poema suyo y de esta canción que dialogaban de un modo bastante particular, él hablando de una mujer y de un hombre perdidos en la ciudad, sobre perderse y encontrarse, cuando “Salvavidas” dice “me fui con mi vida sin saber lo que había ganado por perder”; qué es lo que se pierde, lo que se gana, quién busca a quién, eso es lo que tienen de rico los cruces creativos. Yo trabajo y compongo mucho con otras personas, porque cuando hay un otro eso automáticamente genera un movimiento; siempre y cuando haya sincronía, que es lo que sucede en el caso nuestro.

-El espectáculo incorpora la dirección de Mariela Asensio, seguramente les debe haber agregado otra mirada.

-Yo estudié teatro varios años con Ricardo Arias y Gustavo Guirado, además de tomar clases sueltas y talleres. Aprendí un montón de cosas y ahora me doy cuenta de todo lo que me sirvió al tener quien me dirija. En este sentido, la primera persona que nos vino a la mente fue Mariela, porque trabajó bastante con Reynaldo; los dos escribieron la obra Malditos (todos mis ex), donde ya había una similitud con el tema, así que nos pareció la persona perfecta. Le presentamos un guion y ella nos hizo sugerencias, cambios de rotaciones, correcciones, además de agregar todo un trabajo de vestuario y de visuales, que fue la cereza de la torta. Todo quedó realmente impecable y armónico.

A partir de textos de Reynaldo Sietecase y canciones de Sandra Corizzo, Te amaré nunca más se presenta con dirección de Mariela Asensio, audiovisuales de Marina Lovece y vestuario a cargo de Vessna Bebek. También suma las colaboraciones musicales de Nicolás Mu Sánchez y Dani Pérez.