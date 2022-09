El incendio forestal en la Villa de Merlo, en el norte de San Luis, se reactivó esta mañana, por lo que el acceso a la ciudad fue cortado al tránsito por precaución y el servicio de electricidad fue interrumpido, informaron autoridades locales.



El jefe de Bomberos de la Policía local, Rafael Godoy, informó que el foco se reavivó en cercanías de la ruta provincial 5 y que se espera el apoyo de aviones hidrantes para acompañar la tarea de brigadistas.



En tanto, los bomberos realizaban esta mañana una guardia de cenizas en un incendio desatado en Donovan.



La jefa del programa San Luis Solidario (ex Defensa Civil), Juana Alzaga, explicó que en Donovan, a 11 kilómetros de la ciudad de San Luis, “se mantiene una guardia de cenizas para controlar posibles reinicios” del fuego, mientras en Merlo, a 278 kilómetros al norte de la capital, el foco “estaba contenido en un 80 por ciento”.



En Donovan se resguardaron viviendas y "no hubo domicilios perjudicados, solo pastizal", indicó la funcionaria.



Por su parte, Godoy sostuvo que en esa zona “ahora no hay actividad y se realiza un control de perímetro para evitar un posible reinicio”.



El incendio que se desató en la tarde de este jueves en cercanías de la ruta provincial 5, que une Merlo con Santa Rosa del Conlara, se reavivó “cerca de las 9 de este viernes y sigue activo” explicó el jefe de Bomberos de la Policía.



Agregó que “allí trabaja personal de Bomberos Voluntario de Merlo y se espera que empiecen a trabajar los aviones hidrantes para colaborar con la extinción y evitar que se propague hacia el barrio 272 Viviendas".



Por su parte, la empresa de energía Edesal informó que "debido a incendios bajo líneas de media tensión entre Santa Rosa y Merlo, el servicio eléctrico en la ciudad de Merlo está interrumpido y que bomberos ha cortado también el ingreso a la ciudad por precaución".



Anoche, el viento aportó un poco de alivio para el combate al fuego y “un grupo trabajó para extinguir el incendio, mientras el otro hacía control del perímetro”, añadió.



En Donovan trabajaron bomberos voluntarios de San Luis, El Volcán, Potrero de los Funes, San Luis Solidario, Defesa Civil y tres dotaciones de la Policía.



Sobre el fuego en la ruta 5, Godoy dijo que “un avión hidrante pudo hacer dos disparos que fueron efectivos”, pero hasta las 21 de ayer seguían trabajando para intentar controlarlo.



“Es un incendio forestal en la entrada de Merlo, las llamas abarcaron grandes dimensiones y llegaron al borde de la ruta 5 frente al Barrio 272 Viviendas”, precisó.