El plantel de Boca Juniors se entrenó este viernes en el predio de Ezeiza y el entrenador Hugo Ibarra tendría dos dudas para enfrentar de local a Huracán, el próximo lunes desde las 19, por la vigésima fecha de la Liga Profesional.



El primer interrogante está en la zaga central: más allá de la buena noticia de que Marcos Rojo recibió sólo una fecha de suspensión tras ser expulsado en la victoria en el Superclásico, la duda está en si llegará en condiciones Nicolás Figal, ya que padece un traumatismo en su rodilla derecha.



En caso de no poder jugar el ex defensor de Independiente, que el último miércoles recibió un fuerte golpe de Brian Aguirre en la victoria de visitante ante Lanús, lo haría en su puesto Facundo Roncaglia.



La otra incógnita es saber si jugará Juan Ramírez o el paraguayo Oscar Romero, ya que Martín Payero sería titular en la mitad de la cancha, en donde Alan Varela -el habitual titular- volvería como volante central por Esteban Rolón, quien tiene un traumatismo en su pantorrilla derecha.



Además, estaría asegurada la vuelta desde el comienzo de Darío Benedetto -autor de los últimos dos goles en sendas victorias ante River Plate y Lanús- en lugar de Luis Vázquez. Y la dupla de ataque la completaría el juvenil Luca Langoni, en reemplazo del lesionado Norberto Briasco.



El ex Huracán, quien salió del partido ante el Granate por un esguince del tobillo izquierdo, venía de ser operado del otro tobillo por el cual estuvo sin jugar nueve meses, hasta el partido con Colón de Santa Fe, hace 15 días.



Así las cosas, el posible once para recibir el lunes al Globo, aunque aún faltan dos entrenamientos para confirmarlo, sería con Agustín Rossi; Luis Advíncula, Figal o Roncaglia, Rojo, Frank Fabra; Payero, Varela, Guillermo "Pol" Fernández, Ramírez o Romero; Langoni y Benedetto.

Ausencias de peso

Asimismo, en el parte oficial del cuerpo médico boquense también figuró este viernes que los delanterosen la Bombonera, los peruanosel colombiano, por lo quelos cuartos de final de, ambos partidos a disputarse en Mendoza.En tanto, se espera con expectativa una posible reunión entre el representante de Rossi y los integrantes de la secretaría de fútbol para ver si pueden acercarse a un posible arreglo del contrato del arquero, cuyo vínculo vence el 30 de junio de 2023.

El hackeo llegó a la Ribera

Por otra parte,este viernes, que fue restablecida durante la tarde."Informamos que la cuenta oficial de YouTube del Club Atlético Boca Juniors ha sufrido un ataque cibernético. Nos encontramos en proceso de restablecimiento del perfil", informó el club en su cuenta oficial de Twitter.

Sin perder el sentido del humor, Boca publicó más tarde en sus redes sociales una foto del joven mediocampista Varela con la frase: "El pibe que hackeó nuestros corazones".



Finalmente, el club pudo solucionar el problema y la cuenta fue recuperada.