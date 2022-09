A dos semanas del intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Gobierno insiste en convocar a la oposición a fortalecer el diálogo político. Pese a la escucha acotada, pese a estruendosos silencios y tibios repudios a la violencia, pese a las ausencias en la misa “por la paz y la fraternidad” en Luján, a la que apenas asistieron un puñado de intendentes radicales, el presidente Alberto Fernández reiteró ayer “la necesidad de trabajar juntos” y enfatizó que “un diálogo se genera con todos”, sin exclusiones. En la misma línea, el senador Oscar Parrilli pidió “retomar la senda del diálogo”, destacó que “Cristina no tiene límite en su amplitud de diálogo” y no descartó “que se junte a hablar con (Mauricio) Macri” porque “nunca puso un límite”. El fundador de Cambiemos, en tanto, puso condiciones.

Ayer retomó la palabra el Presidente. “Acabamos de vivir un cimbronazo como sociedad por lo que le pasó a Cristina, por lo que gracias a Dios no logró el que intentó lo que intentó”, dijo el mandatario al encabezar el anuncio de promulgación de la Ley de Promoción de la Industria Automotriz en la planta de Ford de la localidad bonaerense de General Pacheco. “Lo que le pasó a Cristina debe hacernos reflexionar sobre la necesidad de trabajar juntos. Costó demasiado la democracia para que, a esta altura, no seamos capaces de hablar los que no pensamos lo mismo. Un diálogo se genera con todos, no con los que piensan como uno”, afirmó el jefe de Estado.

Oscar Parrilli habló en su nombre y en el de la vicepresidenta. “Cristina plantea necesario dejar de lado los agravios entre dirigentes y tener la capacidad de dialogar y discutir de manera democrática para buscar soluciones a los gravísimos problemas que tiene la Argentina”, afirmó en declaraciones a Radio Provincia. Al referirse al encuentro de CFK con los Curas en Opción por los Pobres, curas villeros, mujeres religiosas y laicas, el senador patagónico enfatizó la necesidad de “retomar la senda del diálogo” entre la dirigencia política. “Hay pruebas más que elocuentes de que Cristina siempre está abierta al diálogo”, dijo más temprano, en comunicación con El Destape Radio, y agregó que “Cristina no tiene límite en su amplitud al dialogo, nunca puso un límite a nada”. Fue en ese marco que no descartó un intercambio con el expresidente Macri: “No es descartable que Cristina se junte hablar con Macri. Nunca puso un límite”, reiteró. Consultado por las palabras de Parrilli, el líder del PRO no rechazó esa posibilidad y puso como condición que sea "con la constitución sobre la mesa?" (ver aparte).

El miércoles, al brindar su informe de gestión en el Congreso, el jefe de gabinete Juan Manzur dijo estar convencido “de que la ciudadanía, en momentos en que nos encaminamos a cumplir 40 años de democracia, está esperando gestos claros en favor del respeto y la convivencia política”. Destacó que el gobierno “ha dado muestras, y lo seguirá haciendo, de promover el diálogo franco y los acuerdos que se requieren en función de políticas de mediano y largo plazo”. “Hoy más que nunca reivindicamos nuestro compromiso con el diálogo, con la participación plural y con la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y tolerante”, insistió Wado de Pedro el jueves, al recordar el Día Internacional de la Democracia.

El ministro del Interior, Eduardo de Pedro, fue la semana pasada el primer emisario del presidente y la vice para intentar convocar al diálogo a la dirigencia opositora a fin de “reencauzar la convivencia democrática”. Las respuestas ambiguas que recibió en privado se tradujeron el sábado pasado en una misa donde resaltaron las ausencias de la primera línea de la coalición cambiemita. El intendente radical Franco Flexas, de General Viamonte, lamentó luego que su asistencia cobrara relevancia “por estar abierto al diálogo”. “Es condición para un gobernante que esté siempre abierto al diálogo y eso intento expresarlo, por eso fui a la misa, como también he hecho otros actos. El camino del radicalismo y el legado que tenemos es el de apertura, de diálogo”, explicó.