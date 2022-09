“El pueblo cuida a Cristina. Cristina cuida al pueblo”. Esa es la consigna que nuevamente reunió este sábado a militantes, dirigentes y simpatizantes del Frente de Todos (FDT) en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, luego del encuentro que se llevó a cabo una semana atrás en Parque Lezama. En Villa Mitre, una multitud respondió a la convocatoria del PJ porteño, de la que participó el titular del partido en la ciudad, Mariano Recalde, junto a legisladores y referentes sociales. Todos recordaron las luchas del pasado, analizaron los desafíos del presente y sostuvieron que “el futuro es con Cristina”.

La plaza Dr. Roque Sáenz Peña, conocida popularmente como la “plaza de Pappo”, por el monumento erigido al emblemático músico en una de sus esquinas, concentró a decenas de personas que se acercaron a manifestar su acompañamiento a la vicepresidenta tras el intento de magnicidio que sufrió a principios de mes. En la primera fila, frente al escenario montado sobre Juan B. Justo, algunos vecinos desplegaban sus reposeras mientras disfrutaban del ensayo de Los insaciables de La Paternal, conjunto murguero local que amenizó la previa del acto. Entre pancartas, carteles y pulseras albicelestes con el lema “Todos con Cristina”, repartidas por los militantes, una señora sintetizó sus motivos para estar presente: “Para defender la democracia, que estuvo muy en riesgo. No sé si la gente se dio cuenta”.

En diálogo con Página/12, el legislador porteño Matías Barroetaveña destacó la importancia de “estar en el territorio, en las plazas, en las esquinas con las mesas, los locales abiertos. Para nosotros la democracia no es solamente votar, sino que se traduce todos los días, y hoy donde vemos en riesgo esos acuerdos básicos del 83’ como dijo Cristina, queremos reforzar el contacto con la ciudadanía, mano a mano, conversar y fortalecerla de esta manera”. Además de este, se realizaron otros dos encuentros en la plaza Giordano Bruno, de Caballito; y en la Boedo, del barrio homónimo.

“Creemos que es fundamental, frente al avance de la violencia y de quienes quieren llevar la política a la Justicia, o a la represión policial, que todos recordemos que discutir política es discutir un modelo de Estado, de sociedad, ver cómo hacer para que la gente viva mejor”, señaló Barroetaveña. Y manifestó su deseo de que en “este, que no es un año electoral, podamos construir esos acuerdos para que el año que viene podamos tener unas elecciones transparentes, donde el pueblo finalmente decida cual es el rumbo que quiere tomar”.

En vísperas del inicio de los alegatos de la defensa de la vicepresidenta en la causa Vialidad, el legislador del FDT aseguró: “No tenemos problema en hablar de corrupción”. Sin embargo, señaló que son temas que “tiene que manejar la Justicia. Lo que decimos es que no se puede judicializar la política. Pretender usar la Justicia para perseguir, para proscribir, entre servicios de inteligencia, operaciones judiciales, y toda esta farsa que está haciendo Luciani, nos parece que no es la forma de dirimir la política”.

Durante el acto, el senador nacional y titular del PJ porteño, Mariano Recalde, dijo que "Venimos luchando hace mucho". Y recordó que la persecución a CFK tiene un largo recorrido, desde la citación a Comodoro Py en 2016: "Yo estoy convencido de que no la metieron presa porque hubo un puebo que estaba ahí". “Esto no es un juicio justo. Es un circo. Y es parte del lawfare. Y hoy lo vemos todos. Es la persecución a través de unos sicarios que tienen el disfraz del juez y a través de esos atributos quieren afectar la democracia, perseguir a los dirigentes políticos que representan a la mayoría popular”, sostuvo.

Para Recalde, la estrategia del lawfare por parte de los grupos económicos concentrados se completa con la inoculación sistemática a través de los medios de "sentimientos destructivos que generan que florezca la anti política, porque lo que necesitan es que no haya política". Y señaló que “el discurso del odio fue una parte fundamental para que en la Argentina pueda aparecer alguien que se crea con derecho a matar por cuestiones políticas”. Finalmente, el titular del PJ porteño convocó a los presentes a "no abandonar la calle" y a estar unidos: "Cuidar a Cristina hoy es no pelearnos entre nosotros, cuidar la unidad".

Por su parte, la abogada y docente Natalia Salvo afirmó: "Tenemos que disputar al Derecho como un discurso para la emancipación y para la justicia social". Y remarcó que la reforma judicial no solo impide que se utilice a la justicia como instrumento de persecución política, sino que es allí donde se legitiman las decisiones que “perjudican la vida de todos y todas”. “La disputa hay que darla desde adentro”, subrayó. En el acto también tomaron la palabra la legisladora Claudia Neira y la secretaria general de la Renace, Camila Carrillo.

Sobre el final del acto, una de las asistentes señaló que "hay que cuidar a Cristina, es la única convocante real que tenemos", mientras Rezo por vos, de Charly, sonaba sugestivamente de fondo.