Una vez que termine de rodar su película número 50, que será “emocionante y siniestra”, Woody Allen se retirará del cine. Así lo anunció el reconocido director que, además, preciso, que luego se dedicará a escribir cuentos y novelas.

El autor de obras cinematográficas de renombre en todo el mundo, tales como Manhattan, Annie Hall, A Roma con amor, o Medianoche en París, se lo dijo a un periodista de La Vanguardia, de España, cuando lo entrevistaba con motivo de la próxima publicación de su libro de cuentos cómicos Gravedad cero, que será editado por Alianza y saldrá a la venta el próximo 27 de septiembre.

“El negocio del cine ha cambiado; ya no interesan tanto las historias humanas”, sostuvo Allen, de 86 años. Si bien no precisó los motivos de su decisión, su avanzada edad y las acusaciones en su contra por el supuesto abuso sexual a su hija Dylan Farrow -de las que salió absuelto en la Justicia- deben haber influido.

Según adelantó el director, su última película, Wasp 22 estará ambientada en París, y "será parecida a Match Point: emocionante, dramática y además siniestra". Además, contó que se rodará en París y será hablada íntegramente en francés. El inicio de la filmación está planificado para dentro de dos semanas.

Consultado respecto a su futuro, pos retiro del cine, Allen precisó que planea escribir su primera novela. "Mi idea, en principio, es no hacer más cine y centrarme en escribir, estos cuentos y, bueno, ahora estoy pensando más en una novela", comentó.

También dijo que supone que la novela incluirá el humor que le sale casi como por naturaleza, aunque esto no tenga que ser necesariamente así. "Si tuviera una idea muy seria, no dudaría en hacer lo mismo que hice en algunas de mis películas, las llamadas 'serias'".

En ese mismo sentido, afirmó que la literatura “es un trabajo obsesivo. Pasás largos períodos de tiempo pensando en una sola palabra o una frase, durante varias horas, tratando de descubrir cómo hacer funcionar una oración. Los escritores realmente buenos que conozco se pasan un día o dos para pulir una frase”, argumentó.

Anticipo del retiro

El pasado 28 de junio, el actor y amigo de Allen, Alec Baldwin, lo entrevistó en su canal de Instagram, y ya allí el ganador de cuatro premios Oscar había adelantado que estaba considerando terminar su carrera como director, y que lo haría luego de su próxima película. Se refería precisamente a Wasp 22.

“Probablemente haré al menos una película más. (Pero) Gran parte de la emoción se ha ido”, había manifestado Allen. Y explicó el porqué de su “desmotivación”: Cuando solía hacer una película, iba a salas de cine en todo el país. Ahora hacés una película, y la tenés un par de semanas en una sala de cine. Tal vez cuatro semanas y luego pasa directamente al streaming, o al pago por visión... No es lo mismo... No es tan agradable para mí".

“No me divierto tanto haciendo una película como estrenándola en el cine”, siguió. “Fue una sensación agradable saber que 500 personas la estaban viendo al mismo tiempo… No sé cómo me siento en relación a hacer películas. Voy a hacer otro filme y veré cómo se siente”, concluyó en aquel entonces.