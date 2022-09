Tigre profundizó el hundimiento de Vélez al derrotarlo por 2 a 0 este domingo, en un partido que el Matador definió en los primeros 22 minutos de juego y que dejó al equipo dirigido por Diego Martínez en posición de Copa Sudamericana en la tabla anual.

En el estadio José Dellagiovanna de la localidad bonaerense de Victoria, el conjunto local exhibió superioridad y terminó imponiéndose con los goles convertidos por el paraguayo Blas Armoa (a los 6) y Facundo Colidio (a los 22).

El mal momento de Vélez

Por su parte, el equipo de Liniers, todavía herido por la eliminación en Copa Libertadores a manos del Flamengo (por un resultado global de 6 a 1) y la más reciente caída en Copa Argentina (derrota 2 a 0 con Independiente en octavos de final), sumó su decimoquinto encuentro seguido sin triunfos (nueve empates y seis derrotas).

"Si no sintiera respaldo de los jugadores no estaría más en el puesto. Hay material y recursos para salir adelante. De esta situación se sale con trabajo y más trabajo. No tengo dudas que lo vamos a revertir", declaró el uruguayo Alexander Medina, DT velezano, tras la caída.

Las claves del éxito de Tigre

En el contexto de un cotejo atractivo, Tigre fue más a partir de una mayor voracidad ofensiva, expresada en el desequilibrio que mostró Armoa y en la capacidad de desmarque del mejor delantero del campeonato: el goleador Mateo Retegui, quien lidera la estadística con 13 tantos.

Con esos simples argumentos, más el criterio exhibido en la zona central por el tándem Ezequiel Fernández-Lucas Menossi, los dirigidos por Diego Martínez explotaron groseras falencias en un rival que parece no sólo haber tocado fondo en el aspecto anímico sino también en el futbolístico.



La diferencia pudo haber sido mayor pero, por ejemplo, un cabezazo de Retegui se estrelló en el palo. Para colmo de la visita, a los 55 minutos fue expulsado por doble amarilla del lateral Emanuel Insúa, pero Tigre no supo reflejar el hombre de más abultando el marcador.



Retomando el rumbo

Luego de lograr el subcampeonato en la Copa de la Liga del primer semestre, a Tigre le costó acomodarse en la actual Liga -con eliminación en Copa Argentina ante Deportivo Madryn incluida- aunque en los últimos partidos viene retomando el rumbo, aún con exceso de empates: perdió apenas uno de los últimos 11 juegos, con cuatro triunfos y seis igualdades.