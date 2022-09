El servicio de mensajería WhatsApp ya habilitó para algunos usuarios el "modo invisible", con el objetivo de brindar más privacidad a quienes tienen conversaciones a través de la reconocida plataforma.

En agosto pasado, la aplicación de la empresa Meta había anunciado más actualizaciones en WhatsApp para aumentar la privacidad, en la que se destacó este nuevo modo, que le permitirá a los usuarios ocultar su estado de "en línea" cuando estén conectados.

"La privacidad forma parte de nuestro ADN, y nunca dejaremos de crear nuevas formas de proteger tus conversaciones personales. Creemos que los mensajes y las llamadas deben ser siempre tan privados y seguros como lo es mantener conversaciones cara a cara. Como cuando dos personas conversan y no hay nadie cerca", remarcaron desde WhatsApp.



Y agregaron: "Ver cuándo están en línea amigos o familiares nos ayuda a sentirnos conectados los unos con los otros, pero todos hemos vivido momentos en los que queríamos revisar nuestro WhatsApp en privado".

La opción está disponible para las personas que tengan instalado en su teléfono móvil la versión beta. Esto quiere decir que no todos los usuarios pueden disfrutar de esa actualización, solo quienes formen parte de ese programa de prueba. No obstante, la espera no será larga, porque se prevé que, en poco tiempo, llegue a todos los dispositivos.



"Para esos momentos en los que quieres mantener tu presencia en línea en privado, hemos introducido la posibilidad de seleccionar quién puede y quién no puede ver cuándo estás en línea", remarcaron oficialmente.

WhatsApp: Cómo ocultar si estás “en línea”

Hacer clic en los tres puntos ubicados en el sector superior derecho de la aplicación e ir a “Ajustes”.

Ingresar en la sección “Cuenta” y hacer seleccionar “ Privacidad”.

y hacer seleccionar “ Tocar el botón llamado “Última vez y en línea”. Allí, los usuarios podrán elegir entre tres opciones si desean que el horario de la última conexión se muestre a: todos, todos los contactos, todos los contactos excepto algunos o nadie. Además, van a tener la posibilidad de mostrar si están conectados o si desean utilizar la misma configuración que con la última conexión.

WhatsApp también permitirá que los usuarios puedan mandarse mensajes a sí mismos

WhatsApp trabaja en una nueva actualización que permitirá a los usuarios enviarse mensajes a sí mismos. Si bien es una acción que muchos ya realizan, para contar con un chat donde guardar anotaciones y recordatorio, hasta ahora debían hacerlo creando un grupo con otra persona y luego eliminarla, para quedarse como único integrante y administrador del grupo.



En ese contexto, Meta comenzó a trabajar en una versión beta de una nueva característica, según publicó el sitio WABetaInfo, que permitirá a los usuarios contar con un chat personal privado con el propio número de teléfono, sin tener que recurrir a estos viejos trucos, al que podrán ingresar desde todos los dispositivos vinculados.

Esto será posible gracias a la nueva versión multidispositivo en la que trabaja actualmente la compañía, que previsiblemente estará disponible en un futuro tanto para dispositivos Android como iOS.

La posibilidad de crear un chat personal con el propio número de teléfono aún está en fase de desarrollo y se desconoce su fecha de lanzamiento oficial para ambos sistemas operativos, así como para la versión de WhatsApp Desktop.