Desde Santa Fe

El gobierno de Omar Perotti ratificó ayer que descontará a los docentes de Amsafé los once días sin dar clases en agosto (que es un tercio del salario, entre 30.000 a 42.000 pesos en los ingresos más bajos), que también descontará los seis días de paros de setiembre que se inician hoy (tres esta semana y otros tanto la próxima) y que no modificará la propuesta salarial, como pretende el gremio. El argumento de la Casa Gris es que la provincia tiene 150.000 empleados públicos y sólo el 10 % rechazó el aumento (los 15.477 maestros de Amsafe que ganaron la asamblea por 623 votos), mientras que el 90% lo aceptó (los estatales de UPCN y ATE, los médicos de AMRA y hasta los docentes de Sadop, UDA y Amet). “Acá no habrá una nueva propuesta para Amsafé”, coincidieron ayer el ministro de Trabajo Juan Manuel Pusineri y su segundo, el subsecretario Eduardo Massot. “No la puede haber porque el 90% de los trabajadores del sector público aceptó el aumento. Entonces, el 10% que lo rechazó no puede marcar una diferencia. Vamos a respetar la propuesta que se hizo y fue aceptada, incluso por respeto a la mayoría de los trabajadores”. “El conflicto no se soluciona a través de los paros”, advirtió Massot.

Pusineri y Massot confirmaron que todos los trabajadores del sector público cobrarán el aumento del 31% que ofreció el gobierno (20% en setiembre, 7% en octubre, 7% en noviembre y 5% en diciembre con revisión en la primera semana) y no se les descontarán los días de paros. Mientras que la excepción serán los docentes de Amsafé que sólo percibirán un incremento del 8% (acordado en la paritaria de marzo) y perderán un tercio del salario por el descuento de los once días sin clases.

¿Qué pasará con los seis de días de huelga que Amsafé comienza hoy, mañana y el jueves y continuará el 27, 28 y 29 de setiembre. “También van a ser descontados”, anunció Pusineri. “Seis días más de huelga es una desmedida, que se suman a los once días de agosto. Hablamos de 17 días de paros por discutir una recomposición salarial”, planteó Massot al remarcar la “desmesura”. “No hablamos de un incumplimiento de la provincia como empleadora. Santa Fe cumplió todas sus obligaciones en tiempo y forma, el pago de salarios en tiempo y forma y el pago de los aumentos acordados en la paritaria de marzo, como corresponde. Llamó a paritaria, recompuso el salario de setiembre (con el 20% de aumento) y sin embargo, Amsafé decidió once días de paros de agosto, en una decisión desmedida”.

“El conflicto no se soluciona a través de los paros. Esto quedó totalmente demostrado” en estas semanas en las que “no ganó absolutamente nadie”, expresó Massot

-Si los docentes de Amsafé quieren ir a dar clases esta semana y la próxima ¿hay alguna posibilidad de que eviten futuros descuentos –le preguntaron,

-No. La única manera de evitar futuros descuentos es que Amsafé suspenda los paros (de 72 horas de esta semana y la próxima) y reanude el diálogo para aceptar la propuesta del gobierno provincia –respondió Massot. “Acá no habrá una nueva propuesta para Amsafé. No puede haber una mejora, a diferencia de lo que ocurrió en otras ocasiones, porque sólo el 10% de los trabajadores públicos rechazó la propuesta salarial. Entonces, ese 10% no va a marcar una diferencia y generar una propuesta superadora a la que ya se ofreció al resto de los sectores y sindicatos, incluso a los docentes (de Sadop, UDA y Amet). Vamos a respetar la propuesta, incluso por respeto a la mayoría de los trabajadores.

-¿Si se le aumentan más al 10%, el gobierno tiene un problema con el 90% restante?

-Obviamente. La propuesta que se ha efectuado es importante, buena, y si se la compara que las de otras provincias, es muy buena –dijo Massot. “Era una propuesta muy buena desde el punto de vista pedagógico. La verdad, es que lamentamos que haya sido rechazada”.

En tanto, y a diferencia de lo que dijo Massot que los docentes no tenían posibilidades de evitar el descuento de los días de paro, ayer a la tarde, la ministra de Educación Adriana Cantero remitió una circular que garantiza la libertad de trabajo a los maestros que no adhieran al paro y para eso sólo tendrán que firmar el libro de asistencia. “Las escuelas estarán abiertas”, dice la comunicación que Cantero dirigió a directores regionales, coordinadores pedagógicos, supervisores, directivos y docentes.

“Durante los días de paro decretados por Amsafé y considerando que otros sindicatos aceptaron la propuesta del gobierno en las paritarias”, Cantero instruyó a los directivos de las escuelas que abran los establecimientos, “aseguren” a sus colegas que quieran dar clases “la posibilidad de asistir a los lugares de trabajo”, “cuiden que los espacios permanezcan limpios y ordenados” y garanticen “especialmente el servicio de comedores escolares. Es fundamental cuidar el derecho de los y las estudiantes de acceder al servicio alimentario diario. El personal escolar que concurra en estos días, registrará su presencia en el libro de asistencia diaria reglamentario en las escuelas”, concluyó la ministra.