En su paso por el programa de Luis Majul, Mauricio Macri volvió a cargar contra Aerolíneas Argentinas, su obsesión, a la que le dedicó varios párrafos que fueron respondidos durante el día por el presidente de la aerolínea de bandera, Pablo Ceriani.



"La pérdida de la que habla @mauriciomacri corresponde a su último año de gobierno. En 2021, el déficit de Aerolíneas se redujo un 35% respecto a 2019 y año a año vamos a seguir mejorando su rendimiento, pero con crecimiento y expansión, no con ajuste y a costa de la conectividad”, dijo Ceriani y arrobó un segmento del programa en el que el expresidente había cargado contra Pablo Biró, el líder de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. "Acá todos estamos pagando en este momento una parte importante de cada persona que tiene que viajar porque el señor Biró --dijo Macri--, el sindicalista de Aerolíneas Argentinas, dice que le cuesta 700 millones de dólares más por año a los argentinos que él vuele".



A continuación el Presidente de Aerolíneas Argentinas tomó otro fragmento del programa, en el que el Macri habló de Bariloche. “Una de las joyas del turismo argentino --había dicho el exPresidente--; no podes acceder bien del aeropuerto al centro de la ciudad”. Ceriani le dio la razón con un agregado. "Con eso estamos de acuerdo pero sin los 300 mil pasajeros argentinos y extranjeros que Aerolíneas llevó la última temporada, seguramente no necesitaría ninguna obra de infraestructura vial”.