Hace más de un mes que familias del barrio 17 de Octubre, en el norte de la ciudad de Salta, reclaman por la falta de agua potable en sus viviendas. Aún no obtienen respuestas, a pesar de que hicieron los reclamos correspondientes a la empresa Aguas de Norte y al Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Provincia de Salta (ENRESP).

Una vocera de los vecinos contó a Salta/12 que quienes más padecen la situación son las familias que se ubican en las últimas manzanas del barrio, que limita con el barrio Los Piletones. "No tienen agua hace más de un mes", subrayó, contando que lo único que les llega es un "hilito de agua", que recogen con baldes y apenas les sirve para cocinar. "No hay para bañarse, ni nada", cuestionó.

En ese sentido, relató que desde que empezaron con las problemáticas hicieron los reclamos pertinentes en los organismos provinciales, como la empresa Aguas del Norte. Sin embargo, y después de reiterar la demanda, hasta el momento no obtuvieron una solución.

"Venimos pidiendo una camión (cisterna), pero ni eso nos llega", lamentó. Sin embargo, dijo que saben que esa medida no es la solución definitiva, puesto que varias familias carecen del acceso a servicios básicos, como el agua potable y las cloacas. "Tenemos que tener una verdadera solución que requiere de inversión", manifestó.

Además, durante tres semanas padecieron la pérdida de desechos cloacales en una de las calles principales del barrio, y recién este último domingo fue arreglado por trabajadores de la empresa. La vocera reconoció que se trata de grande inversiones que requiere el barrio, pero consideró que "hay que hacerlas" para garantizar el bienestar sanitario de las familias. "Se están cayendo las cámaras donde desembocan las cloacas y no podemos vivir así", expresó.

Pozo cloacal en una de las avenidas del barrio.

Después de insistir con la proveedora y no encontrar soluciones provisorias, las familias se dirigieron al ENRESP, desde donde se les dijo que iban a hablar con Aguas del Norte. "Todo el tiempo estamos reclamando que algunas casas tienen agua y otras no, pero no nos escuchan", subrayó la referente vecinal.

El barrio, que tiene más de 30 años, cuenta con alrededor de 15 mil familias y se ubica en la zona norte de la ciudad. La personería jurídica del centro vecinal data de 1992.

Además, el barrio no se encuentra dentro del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), que reúne información sobre las villas y asentamientos de Argentina, lo que imposibilita a sus habitantes poder postularse al Programa de Integración Socio Urbana para barrios populares de Nación, que establece entre sus objetivos el financiamiento de proyectos y acciones para identificar, diseñar y construir obras de infraestructura, de servicios y equipamiento urbano.



En Salta existen 46 barrios populares de acuerdo al Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), que reúne información sobre las villas y asentamientos de Argentina. Este año se sumaron otros 7 barrios en la ciudad de Salta: Los Pinos, Israel, ARA San Juan, El Milagro, Santa Clara de Asis, La Católica y Comunidad Lule.



Para la vocera, la inclusión dentro del Renabap tiene que haberse, dado que "en cada manzana tenemos gente con carencia de recursos que no tienen servicios de cloacas o agua", precisó.