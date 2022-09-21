Nuestros especialistas musicales dieron su veredicto: 11 temas imprescindibles para celebrar la primavera a puro tango

ROMANCE DE PRIMAVERA- VICTOR LAVALLEN

https://www.youtube.com/watch?v=CYmFektUjVQ

LA PRIMAVERA TANGO HEREJE

https://www.youtube.com/watch?v=TQuFsU_s4rc

PRIMAVERA- JULIO DE CARO

https://www.youtube.com/watch?v=iqomkaRl3tY

AMOR Y PRIMAVERA- FRANCISCO CANARO

https://www.youtube.com/watch?v=WR5LmsIrMS8

PRIMAVERA PORTEÑA- ASTOR PIAZZOLLA VIVO EN EL TEATRO REGINA

https://www.youtube.com/watch?v=nVx5-S2qI3U

FLORES NEGRAS- VERSION ALFREDO DE ANGELIS

https://www.youtube.com/watch?v=t5O3ZaKK5bM

FRUTA AMARGA- ROBERTO GOYENECHE

https://www.youtube.com/watch?v=3uICP23jo2Y

NARANJO EN FLOR- TROILO Y FLOREAL

https://www.youtube.com/watch?v=RTOhNfANr8U

CLAVEL DEL AIRE- JUAN D ARIENZO

https://www.youtube.com/watch?v=nxRrsyUPT_Q

QUEDEMONOS AQUI- ROSANA FALASCA

https://www.youtube.com/watch?v=g10OPkdSYGA

GOLONDRINAS- CARLOS GARDEL

https://www.youtube.com/watch?v=_LoiRbEnkvY