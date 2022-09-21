Nuestros especialistas musicales dieron su veredicto: 11 temas imprescindibles para celebrar la primavera a puro tango
ROMANCE DE PRIMAVERA- VICTOR LAVALLEN
LA PRIMAVERA TANGO HEREJE
PRIMAVERA- JULIO DE CARO
AMOR Y PRIMAVERA- FRANCISCO CANARO
PRIMAVERA PORTEÑA- ASTOR PIAZZOLLA VIVO EN EL TEATRO REGINA
FLORES NEGRAS- VERSION ALFREDO DE ANGELIS
FRUTA AMARGA- ROBERTO GOYENECHE
NARANJO EN FLOR- TROILO Y FLOREAL
CLAVEL DEL AIRE- JUAN D ARIENZO
QUEDEMONOS AQUI- ROSANA FALASCA
GOLONDRINAS- CARLOS GARDEL