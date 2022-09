El club Provincial fue el escenario de la primera gran final de los Juegos Santafesinos 2022. Las jornadas contaron con la participación de 850 deportistas, entre los que se definirá la delegación que represente a la provincia en los Juegos Nacionales Evita, a desarrollarse en Mar del Plata del 24 al 29 de octubre. La gran novedad de esta edición es que deportistas con y sin discapacidad compitieron juntos. La provincia de Santa Fe se ha planteado como meta llevar esta propuesta al gobierno nacional para ser presentada ante el Comité Olímpico. Durante la jornada final, Florencia Molinero, secretaria de Deportes, se mostró emocionada porque “más de 80 mil chicos santafesinos, de todas las localidades compitieron desde la primer instancia”. “El objetivo final es ir a la ciudad de Mar del Plata a representar a la delegación santafesina, pero el objetivo nuestro es que vivan el deporte y, el año que viene, tengamos más inscriptos”, cuenta la extenista. Patricio Huerga, ex nadador y coordinador del Proyecto Tiburones del Paraná, hoy es el subsecretario de Inclusión para Personas con Discapacidad de la provincia destacó la importancia de “hacer los juegos santafesinos incluidos entre personas con y sin discapacidad”. “Todos son deportistas, tengan o no tengan discapacidad. Qué convivan en el deporte, así como en el trabajo y en la educación. Este es un primer paso para demostrarle a Nación y, a su vez, al Comité Olímpico que nosotros queremos que no existan más los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, sino que sean todos juntos. Si realmente hablamos de inclusión que los juegos sean incluidos, sino no tenemos que hablar nunca más de inclusión”, cuenta el funcionario provincial. Patricio está feliz con el resultado y lo transmite en cada gesto: “Han participado más de 1000 atletas con discapacidad, ojalá sea el primer paso para empujar esta propuesta novedosa y nos enorgullece que hayamos sido nosotros los primeros”.