El plantel del seleccionado argentino recibió en las últimas horas la llegada de nuevos convocados a Miami, y recién estará completo este miércoles con los arribos de Nicolás González, Cristian Romero y Lisandro Martínez.



Luego del primer entrenamiento vespertino en las instalaciones de Inter Miami del lunes a la tarde, con un grupo reducido, la delegación tuvo el arribo de nuevos futbolistas.



Durante la noche llegaron a la concentración en la zona de Fort Lauderdale: Lautaro Martínez, Joaquín Correa, Nehuén Pérez, Facundo Medina, Alejandro Gómez, Rodrigo De Paul, Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Angel Correa, Nahuel Molina, Guido Rodríguez y German Pezzella.



Para completar el plantel de 29 convocados solo restan las llegadas de Nicolás González, Cristian Romero y Lisandro Martínez.



Romero y Martínez están en Buenos Aires esperando que salga la visa de ingreso a Estados Unidos, mientras que González, el último citado, saldrá desde Italia en las próximas horas.



Con el arribo del grueso del plantel, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni pudo diagramar para la tarde un entrenamiento más completo que el regenerativo del lunes, que tuvo la presencia estelar del capitán Lionel Messi.



El miércoles, nuevamente en turno vespertino, será la primera práctica con los 29 convocados y el jueves hablará Scaloni en conferencia de prensa. El primer amistoso de la última ventana FIFA será el viernes a las 20.30 ante Honduras en Miami, mientras que el martes 27 lo hará ante Jamaica en Nueva York.



El encuentro frente a los hondureños tendrá lugar en el Hard Rock Stadium y el de los jamaiquinos en Red Bull Arena, de Nueva Jersey.



Estos serán los dos últimos enfrentamientos de fecha FIFA, ya que el restante ante Emiratos Arabes Unidos, que dirige el argentino Rodolfo Arruabarrena, se disputará en Abu Dabhi el 16 de noviembre, seis días antes del debut argentino frente a Arabia Saudita en el Mundial de Qatar.

Mientras tanto, Scaloni no contempla al fútbol local para el armado de la lista de convocados al Mundial de Qatar, ya que el único de los 29 citados que no actúa en el exterior es el arquero riverplatense Franco Armani.



Por estas horas Armani se encuentra con el seleccionado argentino en Miami, pero su lugar inclusive podría haber sido ocupado en esta instancia por Juan Musso, del Atalanta italiano. Musso se recupera de una fractura en el pómulo derecho que se le provocó el pasado domingo al chocar con su compañero Merih Demiral, en la victoria 1-0 como visitante de la Roma.



Sin embargo, esta no fue la razón por la que Musso no se encuentra en los Estados Unidos, sino que fue acordado previamente por su reciente paternidad, ya que el 7 de septiembre tuvo a su primer hijo con su pareja italiana, Anna Ariudo. La recuperación de esa lesión por la que fue operado este lunes le demandará aproximadamente entre un mes y 45 días.