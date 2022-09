"Ya estamos trabajando con el cronograma electoral del proceso 2023. Está todo en marcha", aseguran en Casa Rosada a menos de 40 semanas de las Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias. Desde el ministerio del Interior dicen que, a menos que el Congreso decida otra cosa, las PASO seguirán su curso y recuerdan que hasta tienen dinero asignado en el Presupuesto 2023. Sin embargo, la duda crece en el oficialismo y centralmente en la oposición. Un grupo de gobernadores tiene la idea de suspenderlas y mientras busca apoyos para lograrlo obtuvo un guiño de José Mayans. El jefe del bloque oficialista en el Senado sostuvo en una entrevista que las primarias representan un costo fenomenal. Y aunque su entorno sostiene que sólo habló en nombre propio y lo mismo dicen desde el Patria, las palabras volvieron a agitar la tormenta.



El viernes de la semana pasada se presentó el Presupuesto 2023 y las elecciones tienen allí asignados 56 mil millones de pesos para dividir en tres vueltas: las Paso, las generales y un eventual ballotage. En el ministerio del Interior cuentan que siguen trabajando con ese esquema y que el jueves, por ejemplo, seguirán las reuniones con apoderados de los partidos, entre otras cuestiones burocráticas.

El gobernador de la Rioja, Ricardo Quintela, contó hace un par de días que se había reunido con el ministro del Interior y que le elevó el pedido de suspender las PASO porque representan "un gasto innecesario para las provincias". De Pedro, según supo este diario, les dijo que el Congreso es el único lugar habilitado para hacer esa modificación y que él no podía hacer otra cosa. "Si eso cambia, lo del presupuesto se modifica, pero hasta tanto el Congreso defina algo distinto sigue todo igual. El ministro no puede estar especulando si se suspenden o no", dicen desde su entorno.

Al oficialismo le convendría una eventual suspensión de las PASO porque suele ser una herramienta que sirve a la oposición para ordenar las candidaturas. Por eso varios oficialismos provinciales decidieron suspenderlas en las elecciones locales. Desde la oposición, en tanto, están desesperados porque eso no ocurra porque Juntos necesita las PASO para dirimir sus fuegos internos.

Mauricio Macri, por ejemplo, planteó que, si no hay PASO, en Juntos por el Cambio van a hacer una interna igual. "Las PASO son algo positivo. Si no hay PASO haremos una interna abierta entre nosotros, a costo de los partidos que integran la coalición", expresó. Otra que salió a defenderlas fue la presidenta del PRO, Patricia Bullrich. “Eliminarlas es típico de los sistemas feudales para mantener el poder --dijo--. San Juan las sacó, lo mismo pasó en Salta y lo mismo quieren hacer en Chubut. A nivel nacional sacar las PASO es darle la verticalidad de la decisión a una persona: Cristina Kirchner”.

Las PASO garantizan la financiación de Nación para las campañas internas. Si se suspenden, cae la financiación. En ese sentido, Macri puede asegurar un mecanismo alternativo para la interna del partido pero el problema es el financiamiento para candidatos sin tierra. Esta es una de las cosas que hay detrás del enojo de la jefa del PRO.



En el oficialismo hay posturas encontradas. Si bien es algo que les convendría, el diputado Leandro Santoro, muy cercano al presidente Alberto Fernández, dijo el fin de semana que, si la intención es suspenderlas, habría que pensarlo para las elecciones de 2025 y no para 2023. “Si hablamos de paz social y de diálogo político, lo peor que podemos hacer --dijo-- es violentar un cambio de las reglas del juego para la próxima elección. Eso solo va a generar más tensión”.

Otros están en las antípodas. Victoria Tolosa Paz también cercana al Presidente salió a pronunciarse a favor de revisarlas. “Revisar las estructuras electorales que demandan dinero, en un contexto donde el pueblo argentino nos exige que cuidemos el mango”, dijo y agregó que este año no electoral es el indicado para debatirlo. Además, contó que habló con varios gobernadores de su frente político que le plantearon esa necesidad.

Desde el Senado hoy salió a hablar José Mayans. Mayans advirtió sobre el "costo fenomenal" que representan las PASO y dijo que hay muchos sectores políticos que no están de acuerdo con sostenerlas. También sostuvo que sería bueno que "directamente se vaya al sistema anterior y que la decisión del pueblo argentino se vea en las urnas". Mayans es uno de los senadores más cercanos a la Vicepresidenta, sin embargo entorno al Instituto Patria, le restaron toda entidad la planteo del senador. Habló en nombre propio y aparentemente también provocó algún malestar en las filas del kirchnerismo, enfocado en este momento en la búsqueda del diálogo, Vialidad y el atentado. En ese sentido, quienes conocen las lógicas del congreso aseguraban que detrás de Mayans está la presión de los gobernadores.



Este debate, sin embargo, no es nuevo. En las elecciones anteriores los gobernadores también quisieron eliminar las primarias. El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, fue uno de los que llevó adelante el reclamo junto a siete u ocho gobernadores más. En diciembre de 2020 el diputado tucumano Pablo Yedlin, muy cercano al jefe de Gabinete, Juan Manzur, presentó un proyecto de ley para suspenderlas con el argumento de que era un gasto muy grande en medio de la pandemia. En esa ocasión la propuesta no prosperó.

Uñac, en tanto, este martes manifestó que no se ha comunicado con gobernadores por el tema. Manzur, cuando presentó hace una semana su informe de gestión en la Cámara de Diputados, aclaró que el gobierno nacional no tenía ninguna repartición trabajando en el tema.

Desde varias tribus oficialistas ven complicada la suspensión. Sobre todo, porque en la provincia de Buenos Aires, madre de todas las batallas, sería muy difícil lograr los consensos necesarios para avanzar. "Es tarde y sería muy difícil que nos den los números. Además, las PASO siempre fueron positivas. No se puede especular ahora", opinó en diálogo con este diario un diputado oficialista.