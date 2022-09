La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés) anunció este martes el regreso de la transmisión televisada de la entrega de los Globos de Oro, reconocida por dar inicio a la temporada de premios que incluyen los SAG, del Sindicato de Actores; los Grammy de la música; y los Oscar a lo mejor del cine.

A través de un comunicado, Frances Berwick, la presidenta de la división de entretenimiento del canal NBC, explicó que el reconocido evento será transmitido a través de la mencionada cadena y destacó "el compromiso" de la Asociación, tras la crisis que llevó a suspender la entrega televisada de este año.

"Reconocemos el compromiso de la HFPA por el cambio y estamos deseando dar la bienvenida a los Globos de Oro en la NBC para celebrar su 80º aniversario", sentenció Berwick.



El evento que congrega decenas de estrellas de Hollywood de la televisión y el cine se realizará el próximo martes 10 de enero de 2023, en un día inusual para una gala de este calibre. Según lo argumentado por la NBC, se acordó esta fecha porque, para el domingo anterior (8 de enero), el espacio estaba reservado para la transmisión de un partido de la NFL, la liga de futbol americano.

Además, el siguiente domingo (15 de enero) se entregan los Critics Choice Awards, unos galardones que emite el canal The CW y que en los últimos tiempos comenzaron a ganar fama tras la caída en desgracia de los Globos de Oro.



Por otro lado, medios especializados apuntaron que este nuevo contrato entre la emisora y la organización se trata de un acuerdo "por un año" que deberá "renegociarse" si ambas partes quedan satisfechas con el regreso de la ceremonia.

El escándalo de los Globos de Oro

El declive de los Globos de Oro se originó cuando se intensificaron las denuncias contra la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood por prácticas de dudosa ética entre sus miembros, como nominar a ciertas producciones a cambio de viajes y regalos o impedir el trabajo a otros periodistas de fuera de la organización.

No obstante, la tensión máxima se alcanzó cuando se reportó que la entidad no tenía ninguna persona negra en sus filas, que apenas superaban los 70 integrantes entre 2020 y 2021, años marcados por la violencia racial en los Estados Unidos. Tras la polémica, la HFPA incluyó más de 20 nuevos miembros y se comprometió a una serie de reformas.

A mediados de 2022, los miembros de la asociación determinaron transferir la gestión de todo lo referente a los galardones a Eldridge Industries LLC, una entidad controlada por el empresario Todd Boehly. De esta manera, la HFPA dejaba de ser una organización sin fines de lucro.

Sin embargo, el cambio de titularidad no quedó exento de polémica, ya que el nuevo propietario de los Globos de Oro estaría en conflicto de intereses al ser productor de ficciones como "Ozark" (Netflix) y "The Great" (Hulu/Star+) y contar con participaciones en The Hollywood Reporter, medio de referencia en la industria audiovisual.



Otra de las polémicas se centra en que los actuales integrantes de la HFPA pasarán a cobrar un sueldo de 75.000 dólares al año, mientras que aquellos que se sumen a las votaciones en las próximas ediciones con el fin de aumentar la diversidad no recibirán compensación económica.

En lo que respecta a la NBC, propietaria de los derechos de los Globos de Oro desde 1996, decidió no emitir la gala de 2022 después de que más de 100 firmas de publicidad de todo el mundo anunciaran un boicot al que se sumaron pesos pesados de Hollywood como los estudios Warner Bros, Netflix y Amazon Studios por las denuncias mencionadas.