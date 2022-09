El exjuez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni reclamó este miércoles, en un contexto en el que resurgieron en el país los incendios forestales y se reavivó reclamo urgente por una ley de Humedales, la creación en el país de un fuero ambiental, que se encargue de investigar todos los crímenes vinculados al medioambiente.

Para el magistrado, esto debe ir acompañado de legislación penal específica: “Necesitamos un giro en cuanto a la visión ambiental. No basta con verlo como una cuestión de Derechos Humanos. La naturaleza no está hecha para que la explotemos nosotros. No somos sus administradores. Somos parte de la naturaleza”.

Para Zaffaroni, el fuero ambiental debe estar integrado no únicamente por juristas, sino por especialistas en materia ambiental, que puedan “establecer cuándo una explotación y su fuente de trabajo es racional frente a la necesidad de preservar los ecosistemas y cuándo no es admisible por estructura”.

“El problema de los humedales y las reiteradas resistencias en el Congreso a sancionar leyes que requieren urgente atención reproduce ante nosotros el choque de intereses que obstaculiza un fenómeno de irresponsabilidad empresarial en pos de mayores ganancias”, comentó el exjuez.

Y añadió: “En el fondo, se trata de una polarización que pasa por cualquier cuestión socioambiental. Por un lado, hay quienes creen que cualquier cosa contamina. Por otro, que nada. Del radicalismo verde se pasa al marrón de la quema. Ninguna posición extrema es correcta”.

Toda esta propuesta legislativa, Zaffaroni la embarcó en un contexto de entendimiento mayor respecto al abordaje jurídico del medio ambiente. “Es verdad que el ancestral hábito de pensamiento nos hace pensar que los humanos somos los únicos titulares de derechos. Pero hace tiempo que esto se pone en seria duda”, señaló.

Luego, concluyó: “Así como en nuestra América con la Constitución mexicana surgió el constitucionalismo social, ahora surge un constitucionalismo ambiental. En Argentina estamos lejos de estos avances. El juego de intereses paraliza a nuestros legisladores. Pero en esto se está jugando, también, nuestro futuro humano”.