Un violento siniestro se registró en San Martín (Gran Buenos Aires) cuando un auto cruzó en rojo y chocó a otro, en donde una de las pasajeras que viajaba en el asiento trasero de uno de los vehículos murió por el impacto.

Del auto que cruzó en rojo salieron tres personas por sus propios medios y del otro viajaban tres jóvenes más en el asiento de atrás, además del conductor y acompañante que tuvieron que ser asistidos.

En los videos de la cámara de seguridad del municipio se puede observar toda la secuencia. El conductor quedó detenido y está acusado de homicidio culposo agravado. En el momento del choque, él se bajó del vehículo y fue directamente al otro para ayudar a los heridos. Sin embargo, a los segundos se puede ver como una camioneta de la policía llega al lugar para asistir a los pasajeros.

Durante la noche del martes cientos de personas realizaron una marcha en Villa Bosch y para pedir Justicia, no solo por Agustina, quien fue la víctima fatal, sino también para las jóvenes que todavía están internadas luchando por su vida y con varias fracturas en sus cuerpos.

El padre de una de las chicas que está internada manifestó: "Mi hija va a ser intervenida por una fractura de pelvis y sacro, pero la mayor parte de esto se la lleva la familia de Agustina. Se me parte el alma porque todos somos Agustina. Ella se despertaba angustiada y me decía 'papi no me sueltes la mano que tengo miedo'".

Mirá el video.