La causa por el doble crimen de Vicente López de José Enrique del Río y María Mercedes Alonso sigue avanzando mientras la Justicia continúa recopilando pruebas y testimonios que complican aún más al único acusado por el asesinato de sus propios padres, Martín del Río.

En las últimas horas, se conoció que el presunto parricida escribió una carta en la que acusó a su amante Paola de haberlo extorsionado y hasta planeado el asesinato de sus papás.

"Hola Soy Martín Santiago del Río. Hace ya casi una semana que estoy detenido en la DDI de San Isidro. El personal es súper respetuoso y con mucho don de gente. Gracias eternas porque pasar este momento es muy duro y angustiante. Y pensar en el dolor de mi familia es tremendo. Hijos los amo y los extraño. Flaca te amo", comienza la carta del detenido quien también recibió el pedido de divorcio de su esposa en los últimos días.

Sin embargo, lo llamativo de la carta llega luego de explicar todos los pasos que había hecho el día de su detención y donde su amante lo estaba esperando y hasta lo acosaba.

"O casualidad, esta persona me dice que le estaba preguntando si había pasado yo. Me lo dijo preocupada por la insistencia. Salgo a la vereda y, o casualidad, sentada en la reja, me estaba esperando. Siempre estaba rastreándome. Nos espiaba, nos seguía. El día anterior estaba en un departamento de la familia en Belgrano. Bajá o tocó timbre, fue el mensaje. A esta extorsionadora la conocemos por un negocio inmobiliario", asegura del Río.

Asimismo, el detenido explica que cuando la mujer se quedó sin trabajo "los reclamos subían de nivel. Dame una casa, dame un lugar. El pedido de dinero era casi diario. Nunca accedí. Quería una vivienda, dinero. Se había hecho un mail con mi apellido y a mis padres los llamaba suegros. Los mensajes y llamados eran 500 diarios. Una locura. Dejé de leerlos. Las amenazas crecían: ‘No sabés con quién te mentiste’, ‘Voy a ir a tu casa’, ‘La voy a llamar a tu mujer y a tus hijos’, y más, y más. ‘Me estás evitando’. La clásica era ‘me estás usando’ o ‘sos un manipulador’”.

Por otra parte, del Río sostiene que el día del asesinato de sus padres ella "aparece en el lugar queriendo entrar, no la dejan, y convence a un vecino de poder mirar desde su casa; y se pasa en la casa del vecino 10 horas espiando y mandándome mensajes. Unos días después, arrancó el delirio de vuelta. ‘¡Van a venir por vos ahora!, ¡van a venir por mi!, ¡tengo miedo! Me van a matar’, decían los mensajes. Delirio extremo. ‘Me tengo que ir lo más lejos posible y arrancar de cero’. Para eso quería 12 mil dólares".

Por último, el detenido sostiene con ironía que "ella declara como testigo y, o casualidad, después de su declaración me detienen" y remarca que "después de la declaración de la mujer que me extorsionaba está mi detención. Ojalá tengan secuestrado el celular de la extorsión. Vuelvo a repetir que soy inocente. Soy víctima y quiero saber quién mató a mis padres".

