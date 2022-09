A casi cuatro años de la muerte del futbolista Emiliano Sala, esta semana se conoció el contenido de un audio que el piloto del avión le envió a un colega en el que reconocía que la aeronave tenía problemas y le fallaban uno de los frenos, que en un vuelo anterior había escuchado un ruido extraño y que debería volver al hangar.

"Normalmente llevaría mi chaleco salvavidas en el asiento, pero mañana lo llevaré puesto", le dijo David Ibbotson a un "compañero piloto", de acuerdo al audio que reveló la BBC, que según ese medio fue enviado por el piloto -que también falleció en el accidente- en la previa al vuelo que haría a bordo del Piper PA-46 Malibu para trasladar a Sala desde Nantes (Francia) hasta Cardiff (Reino Unido).



"Estoy en medio del canal y "¡bang!". Sigo volando y luego un "¡boom!". Y pensé: "¿Qué va mal? Así que comprobé los parámetros y todo estaba bien, por lo que seguí volando, pero fue una llamada de atención", dijo Ibbotson en otro tramo del audio. Además, reconoció que en el aterrizaje en Nantes el freno izquierdo no funcionaba y que la aeronave "tendría que ir al hangar".

Sala, de 28 años, e Ibbson, de 59 años -que no tenía licencia de piloto comercial y no podía trasportar pasajeros- perdieron la vida el 21 de enero de 2019 cuando el avión en el que viajaban cayó sobre el Canal de la Mancha.

El noviembre pasado, el organizador del vuelo David Henderson, fue condenado este viernes a 18 meses de prisión. Durante el juicio, Henderson había admitido haber intentado organizar un vuelo para un pasajero sin autorización.

Sala había dicho que el avión "parece que se está por caer a pedazos"

Semanas después del accidente aéreo, se había conocido un audio de WhatsApp que Sala, de 28 años, le había enviado a sus compañeros de equipo, en el que les decía que el avión "parece que se está por caer a pedazos”.

"Hola hermanitos, ¿cómo andan loquitos locos? Hermano, estoy muerto. Estuve acá en Nantes haciendo cosas, cosas, cosas, cosas y cosas, y no terminás más y no terminás más y no terminás más y no terminás más. Así que nada, muchachos, estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos”, decía la grabación en la que se escucha la voz del jugador entre bostezos.

“Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me encontrar, pero ya saben”. Segundos previos remarcó que “me estoy yendo para Cardiff, loco, que mañana sí ya arrancamos. A la tarde arrancamos a entrenar, muchachos, en mi nuevo equipo".

