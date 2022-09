El director técnico Lionel Scaloni dirigió la primera práctica de fútbol de la Selección Argentina de cara al partido amistoso de este viernes a las 21 en Miami ante Honduras. Y en la misma dejó en claro su idea de afianzar el trabajo sobre el equipo que podría arrancar jugando el Mundial de Qatar ante Arabia Saudita dentro de 60 días exactos.

De acuerdo a lo que pudo trascender del entrenamiento realizado en el campus que el Inter de Miami tiene en Fort Lauderdale, ante los hondureños arrancarán jugando la mayoría de los que Scaloni considera como titulares: Emiliano Martínez en el arco, Nicolás Otamendi en la zaga central, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes en el medio y Lionel Messi, Ángel Di María y Lautaro Martínez en el ataque.

El resto de los nombres están en duda por algunas lesiones y dolencias que trajeron los jugadores luego de la fecha del fin de semana en Europa: aunque desde el martes trabajó a la par de todo el plantel, Scaloni no arriesgaría el viernes a Marcos Acuña e incluiría a Nicolás Tagliafico como lateral izquierdo. Acuña si jugaría el martes ante Jamaica en Nueva Jersey.

Además, tampoco sería arriesgado Giovani Lo Celso, quien apenas jugó media hora en Villarreal ante Sevilla, por lo que crecen las posibilidades de que Enzo Fernández tenga un lugar desde el inicio. De esta manera, la probable formación inicial iría con Emiliano Martínez, Molina, Pezzella, Otamendi y Tagliafico; De Paul, Paredes y Enzo Fernández; Di María, Messi y Lautaro Martínez.

Mientras tanto, Cristian Romero y Lisandro Martínez consiguieron sus visas y podrán viajar a Miami para incorporarse a las prácticas de la Selección. Lisandro Martínez lo hará en la medianoche y el cordobés Romero recién este jueves por la mañana. Aunque se entrenaron en el complejo de la AFA en Ezeiza junto con el Seleccionado Sub 17 que dirige Diego Placente, los dos defensores irán el viernes al banco y recién serán tenidos en cuenta por Scaloni para el partido del martes.

Entre tanto, el delantero cordobés Paulo Dybala, el único que trabajó aparte en lo que va de la semana, dijo que eligió continuar su carrera en la Roma de Italia pensando en el Mundial de Qatar 2022, y en la posibilidad de tener un lugar entre los 26 convocados finales. "Tomé la decisión pensando en el Mundial y en la Selección. Jugué muchos años en Juventus y sabía que era difícil seguir en Italia, pero conocía la competición y la adaptación no me iba a costar", explicó Dybala en declaraciones a un canal deportivo desde la concentración en Fort Lauderdale

"Queda muy poco para el Mundial y es raro porque estamos acostumbrados a otras fechas. Uno trata de ser profesional y trabajarlo para llegar de la mejor manera, pero la verdad es que se siente la ansiedad", aseguró Dybala quien sufrió una contractura mientras entraba en. calor para el partido del domingo pasado ante Atalanta.

Por último y tras haber quedado fuera de la última Copa América de Brasil, Dybala confesó que "en ningún momento me enojé ni tuve una mala reacción hacia el cuerpo técnico. Ese año no había sido el mejor por las lesiones” expresó el atacante cordobés. Además, agregó: "Soy una persona muy autocrítica y siempre trato de mejorar para poder dar todo. Cuando vi el resultado me puse muy contento por el grupo. Eran mis compañeros y tengo buenos amigos de mucho tiempo”.

"Se consiguieron dos títulos, el equipo está cerca de la gente y hay mucha ilusión. Se creó una linda atmósfera y nosotros también lo vivimos así. Hay confianza y buena onda. Hay que estar tranquilos y seguir de la misma manera" cerró diciendo Dybala.