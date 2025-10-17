Este viernes 17 de octubre vence el plazo para que el gobierno aplique la Ley de Emergencia Pediátrica. Por esta razón, los trabajadores agrupados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del hospital anunciaron que se movilizarán este sábado desde el Congreso de la Nación hasta Olivos para reclamar por la inmediata aplicación de la normativa.

En este marco, la jefa de clínica de epidemiología hospitalaria del Hospital Garrahan, Guadalupe Pérez, afirmó que desde el Gobierno “no dan respuestas” y que la situación y los problemas “siguen ahí igual que hace unos meses".

“Como es de público conocimiento, el Congreso elaboró una ley que garantiza el presupuesto de los hospitales nacionales y, justamente para que los hospitales como es el Garrahan, garanticen la atención de calidad”, dijo la profesional en la 750.

Según la jefa de médicos del hospital pediátrico, “no hay ninguna ley que tenga tanto consenso”, por lo que es una normativa que “el país quiere”.

“Hoy se vence el plazo para aplicar la ley. Si no se aplica la hoy, están en el ámbito de la ilegalidad”, denunció Pérez.

“Necesitamos que se aplique ya, si no, tendremos que ir a la justicia”, concluyó.

Este sábado 18 una caravana saldrá desde el Congreso de la Nación hasta la Quinta de Olivos para exigir que se apliquen "de manera inmediata" las leyes de Emergencia Pediátrica, Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario.

La caravana, de la que participarán también familiares de pacientes del Garrahan y diversas organizaciones de salud, partirá a las 14.30 desde el Congreso y estará acompañada por un ruizado.