Omitir para ir al contenido principal
Portada
El País
Incómodo con los números de la economía
El FMI confirma que la meta no se cumple y exige más ajuste
Julie Kozack, vocera del organismo, advirtió que Argentina no llegará a la meta y pidió acelerar reformas. “Es esencial reconstruir las reservas”, sostuvo.
04 de diciembre de 2025 - 18:52
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Temas en esta nota:
FMI
Swap
Deuda externa
El País
Incómodo con los números de la economía
El FMI confirma que la meta no se cumple y exige más ajuste
Reunión clave en Casa Rosada
Diego Santilli y Jorge Macri negocian el Presupuesto 2026 y la deuda de coparticipación
El Bienio Arrasado en Argentina
Por
Alfredo Serrano Mancilla y Mariana Dondo
Otro funcionario que se va
Renunció Alberto Baños, el subsecretario de Derechos Humanos
Por
Luciana Bertoia
Economía
La cotización del dólar para la compra y para la venta
Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 4 de diciembre de 2025
Asegura que están abajo de cuando asumió Milei
Barclays alerta sobre las reservas
Datos de la misma empresa muestran una suba del 40 por ciento
Subió fuerte la cantidad de repartidores Rappi
La CGT rechazó la decisión por insuficiente y alejada de la realidad
El salario mínimo subió apenas 6.000 pesos
Por
Juan Garriga
Sociedad
A 19 años del brutal femicidio
Caso Nora Dalmasso: admitieron el jury por unanimidad contra los tres fiscales
Está sana y salva
Encontraron a la joven chaqueña que estaba desaparecida en Brasil
Tensión por el cobro del aguinaldo
Los choferes anticiparon un paro de colectivos para el viernes 5 de diciembre si no cobran sus sueldos
Gira global
Tras el lanzamiento de “Lux”, Rosalía realizará dos shows en Buenos Aires: cómo comprar las entradas
Deportes
Opinión
La “Brujita” neoliberal y Bullrich abofeteando a Messi
Por
José Luis Lanao
El innovador torneo sobre cemento será preparativo para el Abierto de Australia
Se confirmó una lista de lujo para el Road to Australia
Por
Pablo Amalfitano
Se viene el sorteo del Mundial 2026
La Selección Argentina y el pecado de la abundancia: muchos candidatos y pocos lugares disponibles
Se dieron a conocer los grupos del Mundial de Australia 2027
Los Pumas y un sorteo bastante favorable
Por
Jorge Ciccodicola