Hoy y mañana, Rosario será sede de las primeras jornadas de Acompañamiento Integral a personas trans y no binaries en Rosario. Más de 20 profesionales y activistas trans y no binaries de todo el país discutirán en la Universidad Nacional de Rosario sobre el acompañamiento a travestis, trans y personas no binarias. Las actividades y paneles son abiertas, gratuitas y para todo público. El encuentro es organizado por la Asociación Civil Varones Trans y No Binaries Santa Fe, y las jornadas tendrán lugar en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UNR. Se trata de un congreso de dos días con profesionales de la salud, abogades, docentes, psicólogues, activistas y militantes trans y no binaries de todo el país, que debatirán sobre el abordaje integral en el acompañamiento a la comunidad travesti, trans y no binarie. "Justicia, la materia pendiente para la comunidad trans", "La ESI en clave de derechos y diversidades"; "Acompañamiento a Niñeces, adolescencias Trans y No binaries", "Salud Integral Trans", serán algunos de los temas. La jornada culminará con el panel "Que nadie hable por nosotres".