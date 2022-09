El secretario de Asuntos Penitenciarios Walter Gálvez leyó a pedido de Rosario/12 la balacera contra el Oficina de Recepción de Detenidos de Rosario (Order), de 27 de febrero al 7800 donde además hay un penal de mujeres, como una disputa entre internas. "El cartel que dejaron y que hace referencia a algunas actitudes de las delegadas, no es exactamente así. Son en verdad internas que tienen poder dentro de los pabellones y que seguramente pueden exigir algunas cosas a otras internas, so pena de tomar alguna represalia con las familias que están en el exterior. Parece ser este punto el que podría haber causado el ataque, a rigor de verdad, por el escrito dejado", explicó Gálvez. En verdad el texto hacía alusión a las presas ligadas a la banda de Los Funes y Ungaro . Por ejemplo Daniela Ungaro está detenida en el pabellón 5 , y no hay que olvidar que en esa prisión aunque en el pabellón 2 también está detenida ni más ni menos que Celestina Contrera, la madre de Guille Cantero el líder de Los Monos. Para completar el cuadro la cárcel de mujeres se completa con una mujer con peso afuera: se trata de Rosa Natalí Capuano, ex pareja de Esteban Lindor Alvarado, condenado por narcotráfico y referenciado como rival de Los Monos.

Todo ocurrió el martes pasadas las 20: fueron 11 disparos contra el Complejo Penitenciario de 27 de Febrero al 7800, con mención especial a la cárcel de mujeres que funciona allí y a personas ligadas a los clanes Funes y Ungaro. Fue una ráfaga de balazos que alertó a los empleados de la Oficina de Recepción de Detenidos de Rosario, conocido por sus siglas como Order.

Según información que maneja la justicia los autores fueron al menos cuatro personas que se trasladaban en un Audi blanco. Por las características del ataque se barajaba la posibilidad de que los disparos hubieran sido efectuados con una ametralladora. En total, 11 impactos de bala, uno de ellos contra el auto de un empleado penitenciario. No hubo personas heridas. La investigación del caso quedó a cargo del fiscal Pablo Lanza, de la unidad de Flagrancia.

Antes del ataque a tiros el gatillero dejó un cartón con un texto –muy mal escrito– dirigido a “las delegadas de los pabellones”. En el mismo texto también fueron mencionados René Ungaro y el clan Funes, condenados por la venta de droga en Rosario.

Por la balacera no hubo heridos. Los disparos impactaron en la fachada de la unidad penitenciaria Nº 5 y también en un auto de un agente del Servicio Penitenciario que estaba estacionado en el playón del predio. Tampoco hubo detenidos.

El cartón arrojado antes de los disparos menciona en su texto a “las delegadas de los pabellones” que se “siguen prestando a René (Ungaro) y los Funes, que hacen verduguear a las pibas presas”. “Primer y último aviso. Saben que no jodemos”, cerró el escrito.

Cabe recordar que Rene Ungaro, preso desde que mató al ex líder de la barra brava de Newell's, también está condenado por liderar desde prisión una organización narco con principal despliegue en los barrios Tablada y Municipal. Acerca de los Funes, sobre todo Alan y su hermano Lautaro, las investigaciones provinciales y federales los ubican como organizadores del narcomenudeo en la misma zona.

En algún momento hubo versiones sobre supuestos distanciamientos entre ambos grupos, lo que ahora parece haberse revertido dado que los dos son referenciados por sus vínculos con Alvarado.

El de este martes fue el segundo ataque contra el mismo predio penitenciario. El anterior ocurrió el 22 de mayo, cuando dispararon desde una moto contra el edificio conocido como “Order” (que significa Oficina de Recepción de Detenidos de Rosario). Después de aquel episodio fue trasladado desde allí el fundador histórico de Los Monos Máximo Ariel “El Viejo” Cantero, ya que se pensó que la balacera podía estar motivada por su alojamiento en ese lugar.

Como dato característico, el predio carcelario del extremo oeste de Rosario tiene una villa de emergencia pegad a su cerco perimetral trasero. La cárcel y el asentamiento irregular están separados por un improvisado pasillo de tierra de dos metros aproximadamente.

Ayer el Walter Gálvez le aseguró a Rosario 12 que en breve se iniciará la construcción de un paredón perimetral que abrace al completo penitenciario por detrás y por uno de sus laterales".