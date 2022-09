Ezequiel “Pocho” Lavezzi, quien se encuentra retirado de la práctica profesional desde 2019, se encargará de realizar entrevistas a los jugadores de la Selección Argentina y de otros equipos sudamericanos en el lanzamiento del programa “El Juego Sagrado” que realizará la Conmebol. De esta manera, el exdelantero dará a conocer las “expectativas y opiniones” de las figuras sudamericanas de cara al Mundial de Qatar 2022.

El exatacante de River, Real Madrid y Chelsea, entre otros, se presentó el jueves en el hotel de Miami donde se alojan los integrantes de “La Scaloneta” para ejercer el rol de “notero” de la Selección y tomarle testimonio a Lionel Messi, Ángel Di Maria, Rodrigo De Paul, Nicolás Otamendi, entre otras estrellas.

La Selección se encontraba en plena concentración por el partido que disputará este viernes a las 21 contra Honduras en el Hard Rock Stadium de la ciudad estadounidense. El equipo también fue sorprendido por Gonzalo “Pipita” Higuaín, quien se acercó a la práctica para saludar a la delegación.

Qué rol cumplirá Sergio "Kun" Agüero en Qatar 2022

En marzo de 2022, Sergio "Kun" Agüero—quien se retiró en diciembre del 2021 debido a un problema cardíaco—dejó entre ver la posibilidad de incorporarse al cuerpo técnico del equipo de Lionel Scaloni. Sin embargo, un mes después, descartó totalmente y la idea y aseguró que irá a Qatar 2022 "como hincha".

En un principio, consignó que había mantenido una reunión con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, para deliberar su papel en el Mundial y dijo: "Existe la idea de incorporarme al Cuerpo Técnico, hablamos con Lionel Scaloni y también con Chiqui. Hay que intentar darle una vuelta a ver qué se puede hacer".

En abril, sin embargo, descartó la propuesta, aunque la invitación había sido concretada. “Hablé con Chiqui Tapia y fui claro. La idea mía es venir a disfrutar, como hincha, por mi cuenta. Tengo muy buena relación con todo el mundo pero no me veo estando con el cuerpo técnico y los chicos en el día a día. Me llevo muy bien con mis compañeros y quiero seguir de esta manera", dijo en ese entonces.

A qué hora juega la Selección Argentina contra Honduras y cómo verlo en vivo

A 58 días del debut ante Arabia Saudita, la Selección Argentina enfrentará a Honduras este viernes desde las 21 (hora argentina), en el Hard Rock Stadium de Miami, estadio que tiene capacidad para más de 65 mil espectadores.

El partido será transmitido en vivo por la señal TyC Sports, por lo que también estará disponible a través de la plataforma TyC Sports Play. Los usuarios de Telecentro Play, DirecTV GO y Cablevisión Flow, entre otras, pueden ver la señal mediante esas plataformas de streaming.