El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, se refirió al grupo detenido por el intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y aseguró que detrás de los implicados "hay una mente siniestra que está financiándolos".

"Cuando uno mira los personajes que participaron ninguno de ellos tiene adiestramiento en particular, formación intelectual, formación económica, formación de ninguna característica. Cada vez que lo pienso más me convenzo que arriba de esta gente hay alguna mente siniestra que está financiándolos", expresó en diálogo con la Radio 990.

Los dichos del funcionario van en línea con lo planteado por la exmandataria este viernes, cuando en el marco de su alegato por la causa Vialidad aseguró que quienes intentaron matarla no fueron los autores intelectuales del ataque.



“Vamos a encontrar a los responsables, lo que hay que hacer es seguir el dinero. Hay mucha información por procesar y nos va arrojar resultados seguramente importantes desde el punto de vista investigativo”, resaltó el ministro.

El rol de las fuerzas de seguridad

En otro tramo de la entrevista, el encargado de la cartera de Seguridad se refirió las críticas por las fallas en la custodia de Cristina Kirchner durante la noche del atentado, con quien reveló haber hablado, y manifestó que "el atentado no le cambió el ánimo porque es una mujer fuerte".



Asimismo, apuntó contra quienes le adjudican la responsabilidad del hecho, a los que calificó como personas "que quieren buscar conclusiones dramáticas y sanguinarias para sentirse que cumplieron con una parte de las soluciones".

"En Argentina, de fútbol, de medicina y de seguridad hablan todos, y la mayoría no sabe nada", sentenció, al tiempo que agregó: "Ya me vi en esos análisis que aparecen que quieren cargarse a alguien, pero yo no estoy dispuesto a aceptar que eso suceda".

Al insistir en la defensa del accionar de la Policía Federal, subrayó: "El trabajo que uno hace es con conocimiento. Sabemos qué es lo que se hizo, las fotos de donde estaba la custodia en ese momento y cómo estaba trabajando".

Por último, Fernández se refirió a las investigaciones abiertas en torno a las irregularidades por la investigación y precisó que "hay tres sumarios abiertos" y que "el primero se abrió la misma noche del jueves".