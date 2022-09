A veinte días del atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, el rol de la custodia a cargo de la Policía Federal aún sigue en la mira por lo que el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, salió nuevamente a respaldar el trabajo de la fuerza de seguridad. "Tengo jefes y subjefes que trabajan en función del marco que yo concebí, y que trabajan excelentemente bien", argumentó el funcionario.

La Policía Federal quedó observada por la aparente inacción y falta de prevención para evitar el ataque contra la vicepresidenta y, aunque la investigación judicial de la jueza María Eugenia Capuchetti no encontró elementos que guíen la investigación sobre la fuerza de seguridad, sí fue reemplazada por la Policía de Seguridad Aeropuertuaria.

Las duras respuestas de Aníbal Fernández

"No tengo nada que me haga pensar que no continuará", respondió el ministro de Seguridad desde Nueva York, Estados Unidos, donde es parte de la comitiva que viajó a la ONU, cuando se le consultó si a raíz del ataque el jefe de la Policía Federal, comisario general Juan Carlos Hernández, debería seguir en su cargo.



En diálogo con los medios que siguen la comitiva, entre ellos Télam, Fernández se mostró molesto con las críticas a la Policía Federal y respondió: "¿Qué pueden saber? Si acá cualquiera opina". Ante una nueva consulta sobre qué haría ante quien fuera a criticar a la Policía Federal, el ministro volvió a mostrar su molestia: "Lo saco re mil cagando si me llega a decir algo".

Consultado sobre la vinculación del abogado Gastón Marano, que patrocina al detenido Gabriel Nicolás Carrizo, con el PRO, el funcionario dijo que si bien "la defensa es sagrada", en esta causa "aparecen personajes que, por la estatura de trabajo en otros casos, cobran un dinero que no se puede pagar con los copitos de azúcar".