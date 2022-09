Con el fantasma del naufragio del Presupuesto 2022 muy presente en la memoria de toda la dirigencia - tanto la oficialista como la opositora -, esta semana arrancará oficialmente el debate del Presupuesto 2023. El miércoles el ministro de Economía, Sergio Massa, presentará formalmente el texto en la Cámara de Diputados y dará inicio así al minucioso cronograma de trabajo diseñado por Cecilia Moreau para evitar el revés del año pasado. Juntos por el Cambio, mientras tanto, se divide entre quienes pregonan que el escenario del año pasado no puede repetirse y quienes apuestan a endurecer la postura para negociar algunos cambios. En el universo opositor predomina, sin embargo, la percepción de que las metas son "razonables" (o, de mínima, "no son invotables"). En el Frente de Todos nadie canta victoria de antemano, pero no son pocos los que avizoran un escenario menos hostil y se entusiasman con la posibilidad de cerrar octubre con el proyecto aprobado.

Si hay algo que todo el oficialismo tiene en claro es que el gobierno nacional no puede estar un año más sin Presupuesto. La derrota en diciembre del año pasado, cuando la oposición rechazó el proyecto en una sesión maratónica que terminó con 121 votos a favor y 132 en contra, significó un duro golpe para el Frente de Todos. Si bien JxC se agarró del encendido discurso de Máximo Kirchner para justificar el fin de las negociaciones, no son pocos las y los diputados que consideran que de haber existido más tiempo para debatir - Martín Guzmán se presentó recién a defender el texto a mitad de diciembre - la historia podría haber sido otra. Fue, en efecto, bajo esta premisa que la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, decidió encarar el debate del Presupuesto 2023, convocando a toda la oposición para establecer un prolijo esquema de trabajo que ordenara la discusión y diera tiempo para negociar.

Según este cronograma, el miércoles 28 de septiembre Sergio Massa defenderá formalmente el proyecto a las 14 en el salón Delia Parodi. Luego, a las 16, expondrán el resto de les funcionaries del Ministerio de Economía: Raúl Rigo (Hacienda), Eduardo Setti (Finanzas), José de Mendiguren (Desarrollo Productivo), Juan José Bahillo (Agricultura) y Flavia Royon (Energía). Está previsto que también estén les titulares de la AFIP, la Aduana, la Anses y, a pedido de la oposición, el titular del Banco Central, Miguel Pesce. La semana siguiente, el 4 de octubre, asistirán les ministres nacionales Claudio Moroni, Alexis Guerrera, Gabriel Katopodis, Carla Vizzotti, Jaime Perczyk y Juan Zabaleta. Si los informes se alargasen o algune no puede concurrir se extenderán las exposiciones hasta el jueves. Luego comenzará el debate de comisión, que se extenderá hasta el lunes 24. La idea es dictaminar ese día y llevar (y aprobar) el texto en el recinto el 26 de octubre.

El FdT se muestra optimista. Con 117 votos propios, cree que podrá llegar a los 129 con el acompañamiento de las fuerzas del medio que votaron a favor de la prórroga de impuestos nacionales la semana pasada. "Con el apoyo de los partidos provinciales vamos a poder aprobarlo independientemente de lo que haga JxC. Pero creo que la Coalición Cívica y el radicalismo se dieron cuenta del error del año pasado y nos van a acompañar", aseguró un diputado del oficialismo que encabeza las negociaciones. En principio, los "bloques provinciales" - que son un total de 12 diputades que forman parte del Interbloque Federal y de Provincias Unidas - recibieron positivamente el texto, aunque algunas voces del interbloque que preside el "Topo" Rodríguez insisten que hay que "revisar algunas incoherencias internas si quieren aprobarlo". No son pocos los que advierten que el oficialismo comienza a amagar con recostarse solo en las negociaciones con JxC, una decisión que tomó el año pasado y que, en la práctica, terminó redundando en la caída del Presupuesto.

En JxC, mientras tanto, predomina un espíritu negociador. "Son metas razonables dentro de todo. Hay que poner, además, una cuota de seriedad: ni nosotros ponernos tan en el extremo opositor ni ellos de pretender llevarse todo sin negociar. No es invotable", analizó un halcón PRO que, el año pasado, había presionado internamente para que JxC hiciera caer el Presupuesto. En paralelo, hay también varios dirigentes - fundamentalmente de la CC y la UCR - que todavía cuestionan a sus socios por el bloqueo del año pasado. "No se puede dejar al gobierno sin Presupuesto, porque de lo contrario nos quedamos sin una herramienta de control. Sin Presupuesto, el Ejecutivo luego hace lo que quiere por medio de DNUs. Hay que tener cuidado con las posiciones irracionales", advirtió el propio presidente de la UCR, el gobernador Gerardo Morales.

Más allá de que políticamente este dominando - de momento - una postura más dialoguista, las espadas técnicas de JxC coinciden en que las metas macroeconómicas distan de ser correctas. La proyección de inflación del 60 por ciento es una de ellas: "No veo que haya un plan de estabilización que permita pensar que el año que viene vaya a haber una desaceleración de la inflación", advirtió un diputado de Evolución. Otra de las críticas refiere al artículo que incluye un blanqueo de dólares no declarados para el pago de importaciones o de operaciones inmobiliarias. En este último caso hay un acuerdo generalizado dentro de JxC de que se opondrán a su aprobación. Las negociaciones, por lo tanto, recién están comenzando. "Nosotros nos consideramos una oposición responsable, pero hay varias variables a tener en cuenta todavía", advirtió un diputado cambiemita.